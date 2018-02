Kuidas krüptoraha kaevandada?

Bitcoini ja ka teiste krüptorahade hind tegi eelmisel aastal läbi suure tõusu, puudutades isegi kursi 20 00 dollarit ühe bitcoini eest. Kuna on teada, et bitcoinikaevandus on energiamahukas ettevõtmine, on viimane aeg vaadelda, kas nullist alustamine ikka veel ennast ära tasub ja mida on vaja esimeste arglike kaevurisammude astumiseks.

Bitcoini investeerimine on täis paradokse ja 2017. aasta üllatas paljuski. Juulis poolitati krüptoraha – selline poolitamine toimub iga nelja aasta tagant. Krüptoraha ost-müük muutus aga populaarseks seetõttu, et see on ainulaadne ärivaldkond, milles ei ole seni olnud lõplikke kaotajaid, sest kasv on pidurdamatu. Lisaks saab teenida krüptoraha “kaevandades” – süsteemi jaoks arvutusmahukat tööd tehes.

Lisaks kontrollitakse süsteemis üle kõik tehingud ja salvestatakse, registreerides need plokiahelates.

Esimesed sammud

Krüptoraha kaevandades koguneb aeglaselt münte vastavalt sellele, kui palju on neid mahukat arvutustööd tehes “leitud”. Mida suurem arvutusvõimsus, seda kiiremini krüptoraha koguneb.

Algatuseks tuleks teada järgmist: kas hakkad kaevandama oma riistvaraga või kasutad pilveteenust:

alustava kaevandaja jaoks on parim pilvekaevandamine: algaja maksab teenustasu ja töö teeb ära teenusepakkuja seade. Väikest kasu teenib algaja isegi siis, kui bitcoin odavneb veelgi;

allpool kirjeldatud spetsiaalse riistvaraga – näiteks AntMineriga (praegu on müügil S9) võib kaevandada oma kodus ja lisaks masinaostukuludele arvestada elektrikuluga, kuid ikkagi võib plussi jääda. Osta saab ka kamba peale. Sarnaste “suurte labidatäitega” kaevandavad veel Avalon 761 (1860 $) ja WhatsMiner M3 ning mitmed Ebiti (Hiina) masinad.

Suurega saad suure vaevaga rohkem

AntMiner S9 on justkui raskeveok krüptoraha kaevandamise kergsõidukite maailmas. Too hiiglasliku jõudlusega kaevurmasin maksab 2400 dollarit ja on jõudlusega 13,5 tera-hashi (edaspidi algoritmi) sekundis. Järgmised selle klassi suurkaevandajad AntMiner S7 ja Avalon 6 on odavamad.

Mõne väiksema masina võib panna aastateks tiksuma. Üks selline kindel masin on näiteks 38 dollarit maksev AntMiner U3. Sellega teenid 64 gigahashi sekundis arvutades ca 9 eurosenti päevas.

Pane kaevandus kütma!

Krüptoraha kaevandamisel tuleks arvestada ka elektrihinnaga, sest konservatiivne inimene ei tee ka oma reaalsele rahakotile liiga. Näiteks keskmine tegija, AntMiner S2 kaevandab 1 TH/s (terahashi sekundis) võimsusel 1,1 W/Gh ja maksab 2259 dollarit. Kuid tarbija peab arvestama, et tema kodu ühe päeva energiakulud hakkavad võrduma näiteks senise nädala omaga.

Kas krüptoraha kaevandamine võib külmal talvel korterit soojendada? Sajaruutmeetrise (4-toalise) korteri kütmine oli seitsmekümnendatel aastatel odav. Perekonna kohta, kus olid ka lapsed, arvestati ühe talve normiks kolm ruumimeetrit puid. See oli taskukohane, aga mitte just eriti metsasõbralik. Ka bitcoinikaevandus on keskkonnasõbralikkusest kaugel. Nüüd on välja arvestatud, et üle 1000 Gh/s krüptomaaki kaevandav seade soojendab saja dollari eest kuus ära sajaruutmeetrise korteri. Hea ventilatsiooni korral on siis toas 25 kraadi ja elektriarve paarkümmend korda kallim tavalisest (Pärnu haigla tagaruumides töötasid sellised salaja paar aastat, kulutades elektriarvele kogu osakonna inimeste aastapalga).

Seniks, kuni krüptorahakogumist veel laialdaselt küttena ei kasutata, lisab ta oma jõulise panuse kliima soojenemisse. Hiinas asuvad suured kaevandusfarmid haaravad poole bitcoinikaevandustest, kuid Hiina valitsus plaanib seada elektrienergia tarbimisele lae, mis tähendab, et palju bitcoine jääb edaspidi Hiinas kaevandamata.

Hiina keskpanga juht on öelnud, et bitcoinil tulevikku ei ole. Keegi kas häkib krüptorahamüüki sisse või lepivad valitsused kokku täiendavalt maksustada kaevandamiseks kasutatavat elektrit. Seni aga – kes on kannatlik ja usub endiselt krüptoraha helgesse tulevikku, saab tuba soojendada ja bitcoine kaevandada.