Telia esitles Rootsis 5G tulevikku: drooniga lennutati kohale elustamiskomplekt

Telia Company näitas sel nädalal Rootsis toimunud Põhjamaade ministrite kokkusaamisel tuleviku tehnoloogialahendusi, mille hulgas esitleti ka droonidega kohale toimetatud elektrišokiparaate.

Sel nädalal kohtus Rootsi peaminister Stefan Löfvén oma Skandinaavia kolleegidega Örnsköldsvikis, et arutada välis- ja sisepoliitikat ning teisi olulisi teemasid, sh digitaliseerimisega seotud küsimusi.

Kohtumise mitteametliku osa käigus näidati Põhjamaade ministritele, kuidas 5G aitab päästa elusid.

Rootsis registreeritakse väljaspool haiglaid igal aastal 6000 äkksurma juhtumit ning elustamine õnnestub vaid 10% juhtudest. Kui elustamist alustakse kolme minuti jooksul pärast südame seiskumist, on ellujäämise võimalus 70%. Koostöös Ericssoni ja Karolinska haiglaga näitas Telia, kuidas droone ja 5G tehnoloogiat saab kasutada elektrišokiaparaatide väga kiireks kohaletoimetamiseks - võrreldes kiirabiautoga kuni neli korda kiiremini.

Karolinska haigla sõnul võib laiahaardeline droonide ja elektrišokiaparaatide võrgustik päästa palju elusid. Tänaseks on mitmed testlennud juba edukalt läbi viidud, kuid õhuturvalisusest tulenevad reeglid muudavad mitmete droonide üheaegse kasutamise keeruliseks. Selle probleemi lahendamine on hetkel väljatöötamisel.

Droonide haldamise probleemi lahendab 5G. Olukorras, kus üheaegselt on õhus tuhandeid droone, on töökindla droonide kontrollimise lahenduse kasutamine äärmiselt oluline. Styf Sjöman selgitas, et 5G võrk võimaldab luua droonide haldamise lahendusi, mis oleks reaalajas ühendatud lennuliikluse eest vastutavate ametkondade süsteemidega.

„5G loob palju uusi lahendusi ning elektrišokiaparaatide kohaletoimetamine droonidega on vaid üks paljudest võimalustest. Elusid päästev lahendus näitab, et me kasutame tehnoloogiat parimal võimalikul viisil,“ selgitas Styf Sjöman.

Selleks, et elektrišokiaparaatide kohaletoimetamine droonidega jõuaks igapäevasesse kasutusse, tuleb ületada mitmed regulatsioonidega seotud takistused.

„Need takistused on peamiselt seotud droonide sertifitseerimise ja registreerimisega riiklike ja rahvusvaheliste lennuliiklusorganite poolt. Euroopa Liidus on see teema juba tõstatud, kuid me arvame, et Põhjamaad peaks selles küsimuses võtma eestvedaja rolli. Meil on võimalus saada Euroopa turul teerajajaks,“ ütles Styf Sjöman lõpetuseks.