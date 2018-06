Sama hea kui Must Reede: Hiinas on täna Kaubanduslik Esmaspäev

(Sisuturundus)

Magasid 11.11 ehk Musta Reede maha? Pole probleemi, sest Hiinas on nüüd käes 18.06 ehk aasta üks parimaid ostupäevi. 18. juuni "Valgete ööde" suurmüügil leiab sama kuumi või isegi kuumemaid pakkumisi kui novembri mustas öös oli. Ja Eestist on ostma hakatud ilmselt koolilõpetajatele üht uut tüüpi toodet.

Miks just 18. juuni?

Meil ilmselt küsimust ei tekiks, sest esmaspäevane päev enne Jaani on paljude jaoks juba suveks ettevalmistamine ja viimane ostuimpulss. Kuid Hiina poodides on see teisel põhjusel juba traditsiooniline kuupäev.

Nimelt on Hiinas 18.06 ostufestival, mida toetab Hiina üks juhtivaid e-äri ettevõtteid. Kampaania nimeks on 6.18, mis tähistab kuupäeva 18. juuni. Sel päeval pakuvad kõik e-poed 11.11-ga sarnaseid või veel soodsamaid kampaaniaid, lisaks tänasele päevale jätkub osturalli terve nädala.

Mida head Gearbestist sel ajal leiab?

Tasuta kingid, sooduskupongid ja palju muud - kolm tehnikavidinat 10 dollari eest & välja loositakse Oneplus 6.

Jalgpalli MM 2018 soodustused.

Iga päev tulevad ka uued pakkumised, kuid praegu võid vaadata näiteks neid:



Meeste plätud - stiilsed ja lõhnavabad, 9,41 €

UMIDIGI Z2 4G nuhvel, 213,94 € (-22%)

3 vidinat 10 dollariga kampaania - vaata, milliseid asju saab praegu üliodavalt, kui võtad kolm tükki korraga

Mis on Eestis praegu kõige populaarsem

Kui tahad teada, mida Eestisse kõige rohkem hetkel Gearbestist tellitakse, siis vaata seda allolevat nimekirja. Meeldetuletuseks: Hiina ja Hong Kongi ladudest saab maksuvabalt kauba kätte, kui valid transpordiviisiks DPD või Priority Mail. Kohaletuleku aeg 3-15 päeva.

Xiaomi Mi Note 2 4G Phablet International Version, 269,99 eurot (kui kasutad kupongikoodi GBmidyear18618RU13A) - absoluutne bestseller praegu Eesti ostjate seas

XIAOMI Mi Drone 4K UHD WiFi FPV Quadcopter, 401,36 eurot (-26%)

Xiaomi Redmi Note 5 4G Phablet Global Version, 196,83 eurot (-9%)

Rotary Car Mount Universal Phone Holder, 5,98 eurot (vaata kampaaniat - teatud summast saad boonusraha millegi juurde ostmiseks)

Anet A8 Desktop 3D Printer, 119,8 eurot (-21%) - tundub uskumatu, kui odavaks on läinud juba 3D printerid! Hind sama, kui tava-tindiprinteril

TEVO Tornado Most Assembled Full Aluminum Frame 3D Printer, 276,41 eurot (-23%)

Enimmüüdute sekka koguni kahe 3D printeri sattumine näitab, et ilmselt koolilõpetajatele (ja klassilõpetajatele) on hakatud nüüd ostma ka 3D printereid - miks mitte, kui need ei maksa enam oluliselt rohkem, kui tavaline printer.

Mida saab sooduskupongiga

Arvutimaailma lugejad saavad õiget kupongikoodi teades mõned asjad palju soodsamalt kätte:

Xiaomi Redmi S2 4+64G EU koodiga

GBmidyear18617RU6 hinnaga ca 138 €. Aga neid pakkumisi tuleb veelgi.