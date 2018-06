Kool läbi, aeg uueks mobiiliks: milline nutitelefon osta õpilasele?

Üks asi on see, mis lapsele meeldib, teine aga, mida vanemad tahaksid õpilasele osta. Tähelepanuta ei saa jätta telefoni turvalisust ning hinna vastavust pakutuga. Kuidas valida noorele sobiv nutitelefon?

Elisa telekomiteenuste valdkonna juhi Mailiis Ploomanni sõnul ostetakse üldiselt lastele kas madalama või keskmise hinnaklassi telefone. “See aga ei tähenda, et need telefonid oleks kehvad või halvad. Noorte laste kasutuseks sobivad keskklassi ja madalama hinnaklassi telefonid väga ideaalselt, pakkudes nende vajadustele vastavaid omadusi. Näiteks ostetakse palju Huawei P Smart ja Huawei P20 Lite telefone,” tõi Ploomann esile.

Suur ekraan ja vastupidav aku

Uuringute kohaselt on kooliealistele noortele kõige olulisem telefoni stiilne disain ning suur ekraan mängimiseks ja videote vaatamiseks. Ka Ploomanni sõnul on üheks suurimaks eelistuseks kindlasti seadme ekraan, mida vanemad telefoni ostul silmas peavad. “Kuna noor kasutab seadet siiski peamiselt videote vaatamiseks ja teistega suhtlemiseks sotisaalmeedia vahendusel, siis nende jaoks mängibki suurt rolli just ekraani suurus ja teravus. Siinkohal soovitame vähemalt 5,6 tollist täis-HD resolutsiooniga ekraani,” lausus Ploomann.

“Teine tähtis parameeter on aku vastupidavus. Videote vaatamine ja pidev andmeside koormab akut, kuid suur aku mahutavus tagab mõnusa kasutuskogemuse terve päeva vältel. Kolmas, kuid mitte vähem tähtis on kaamera. Teame, et noored pildistavad kõike ja kõiki enda ümber,” sõnas Ploomann. Kuna uus generatsioon ei ole ka selfimaaniast puudutamata jäänud, siis on noortele tähtis kvaliteetne esikaamera ja võimalus otse telefonist oma pilte lahedamaks töödelda.

Muusika on teismelistele tõenäoliselt tähtsam, kui see oli nende vanematele – seetõttu ei saa telefoni valides üle ega ümber heast helisüsteemist. Z-generatsiooni esindajatena otsivad noored innovatsiooni ja põnevust ning sel põhjusel on kõiksugu uuendused, nagu telefoni avamine pilgu abil, eriti oodatud. Üle kõige väärtustavad teismelised aga meelelahutust, mis ühelt poolt aitab ellu värvi tuua ja teisalt võimaldab sõpradega suhelda.

Huawei tarbijatoodete äri Baltimaade juhi Yanfei sõnul on nad vastavalt nooremate tarbijate ootustele loonud terve rea taskukohase hinnaga nutitelefone, mis oma omaduste poolest aga kuidagi kõrgema klassi telefonidele alla ei jää. “Näiteks ühendab uus 2018. aasta Y-seeria endas noortele meelepärased moodsad funktsioonid nagu karaokerežiim, kvaliteetne selfikaamera ja pikem aku kestvus vanematele sobiliku hinnaklassiga,” lausus Yanfei, kelle sõnul tasub lastele esimese telefoni valimisel eelistada soodsama hinnaklassiga heade tehniliste parameetritega nutitelefoni.

Ära unusta turvalisust

Ploomanni sõnul on oluline vanemal lapsega üle käia kõik turvalisusega seonduv. “Soovitame üle rääkida, et ei tasu vajutada interneti avarustes bänneritele/linkidele, mida ei tea ja mis lubavad ulmelisi asju. Samuti ei tasuks oma telefoninumbrit sisestada tundmatutesse portaalidesse ja küsimise peale seda väljastada. Väga palju petuskeeme toimivad ühepoolselt, ehk siis piisab vaid telefoninumbri sisestamiseks, kui juba ongi number seotud perioodilise teenusega, mis iga nädal kasvatavad jooksva kuu arvet mingi mängu või teenuse arvelt,” hoiatab Ploomann.