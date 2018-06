Telia parendas mobiilside kvaliteeti ligi 500 asukohas üle Eesti

Aeg on kulgeda romantilistesse kohtadesse pööripäeva tähistama. Selgub, et mõnesse kohta saavad nüüd sõbrad telefoniga helistades paremini järgi tulla - üle mobiilivõrgu. Selle aasta viie kuuga paigaldas ja uuendas Telia üle Eesti 461 mobiilside tugijaama, mille tulemusena paranes mobiilside kvaliteet kõigis maakondades.

Lisaks 132 uuele mobiiliside tugijaamale uuendas Telia kokku 213 tugijaama ning 116 tugijaamas toimus mahtude laiendamine. Lisaks on planeeritud ja ehitatud 54 siselahendust.

Kliendile tähendavad need arendused, et nendes asukohtades paranes mobiililevi kvaliteet ning kasvasid mobiilse interneti kiirused. Samuti toovad sarnased arendused senisest parema levi uusehitistesse, kuhu hoone ehitusomaduste tõttu mobiilside niivõrd hästi jõua.

Kõige suuremad arendustööd on tänavu toimunud Harju- ja Tartumaal. Hetkel on käimas laiaulatuslikud 3G ja 4G parendustööd Tartu linnas, kus laiendatakse mõlema tehnoloogia leviala, lisatakse mahte ning tõstetakse seeläbi mobiilse interneti kiirusi 4G võrgus.

Telia Eesti raadiovõrgu osakonna juht Oliver Lekk märkis, et kuna mobiilside kasutus kasvab mühinal, peab pidevalt panustama ka selle kvaliteeti.

„Sel aastal algas suvi varakult ning koos ilusa ilma ja puude lehteminekuga hakkasid ka inimesed aktiivsemalt linnast maale ja suvilasse liikuma. Ilusaid ilmasid ning suvekodudesse naasmist kuulutab ka meie mobiilse koduinterneti liitumiste arv, mis mais võrreldes talve- ja kevadkuudega kahekordistus. Monitoorime igapäevaselt mahtude kasvamist erinevates piirkondadest ja investeerime operatiivselt uute tõmbekeskuste interneti kiirusesse ja kõneside kvaliteeti.“

Võimsat kasvu on Telia võrgus näidanud ka VoLTE (voice over LTE) ehk mobiilikõned 4G võrgus, mis moodustab kogu Telia võrgus tehtavast kõnesidest juba ligi 20%. Telia on ka ainus Eesti mobiilsideoperaator, kes VoLTE kõnesidet oma klientidele pakub.

Näiteks ühendub VoLTE kõne kordades kiiremini ning selle helikvaliteet veelgi selgem. Lisaks ei pea kõne ajal andmesidet katkestama või kasutama aeglast 3G võrku ning interneti kasutamist saab jätkata täiel kiirusel.

Telia mobiilivõrgu arendustööd esimese viie kuuga