Gearbesti blogi: mis on populaarne, mis soodne sel nädalal? TV boksidest üliodavate mobiilideni

(Sisuturundus)

Viimase nädala jooksul on Hiinast tellitud sadu erinevaid tooteid, kuid mõned kaubad korduvad. Kõige enam müüdud on viimase seitsme päeva jooksul Xiaomi nutikella, kuid mitte seda mudelit, mis oli popp mai lõpus.

Mai viimasel nädalal läks hästi kaubaks Xiaomi AMAZFIT Heart Rate Smartwatch, kuid praegu on TOP-i tipus hoopis Xiaomi Amazfit Smartwatch 2. See ei näe enam spordikella moodi välja, vaid pigem nagu luksuslik käekell. Aku kestab viis päeva, kell oskab samme lugeda ja pulssi mõõta nagu enamus teisigi aktiivsusmonitore, kuid suur sihverplaat, nuppudega juhtimine ja veekindlus teevad sellest universaalse trenni- ja kontorikella.

Lisaks on kellal baromeeter, GPS ja kvaliteetne OLED-ekraan. GPS-iga töötab seade viis tundi.

Kui vaadata viimase seitsme päeva jooksul tehtud oste, siis üllatajana on edetabelis Android TV-ga teleriboks. Selle pult on õppiv ja võib selgeks õppida ka teleri enda puldi põhifunktsioonid. Kui telekas toetab, siis edastab boks 4K HDR kvaliteediga pilti. Allalaetud äppide jaoks on mälu 32 GB, operatiivmälu 3 GB. Seade on mõeldud töötama ka Euroopas.

Palju soodsaid mobiile

Praegu on käimas ka kampaaniad Baltimaade tarbeks - mitmed telefonid on soodsalt saadaval, nii meil tuntud kui tundmatud mudelid.

Ilmselt tuntuim neist on HUAWEI P10 Plus 4G, millele kehtib allahindlus 52%.

78-eurone nutitelefon? Jah, see on võimalik ja tehnilised näitajad pole sugugi kehvad: Letv X522 4G Phablet on arvatavasti 99% siinsete inimeste jaoks täiesti tundmatu nimi ning ei ütle midagi. Mobiil näeb aga välja nagu mõni vanem Huawei või HTC tippmudel. Operatiivmälu 3 GB, välkmälu 32 GB, 16 MP kaamera, Full HD ekraan, kaheksatuumaline protsessor, kasutajaliides ka eesti keeles.

Välja näeb selline:

Eestis varemgi populaarne olnud ja nädalamüügis tippu jõudnud Xiaomi Redmi Note 5 4G on praegu südasuvekampaania soodushinnaga.

Ostes tasub jälgida, millisest laost kaup tellida. Ladudega GW4 ja GW5 ei lisandu makse, välja arvatud DHL (kuid mõnikord on ka DHL maksuvaba). Ostjale saabub kaup Eestisse 3-15 päevaga. Kõigi muude ladude jaoks on ost lisatasuta, kui valida kohaletoimetamise meetodiks Railway Mail.