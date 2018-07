Homme tahetakse lüüa HTTP-le hingekella

Alates homsest, 24. juulist peab Google Chrome, mis on muide ka brauserimaailma ülekaalukas turuliider, kõiki http-ga lehekülg ebaturvaliseks ja hakkab kasutajaid hoiatama (loe: ehmatama). Seega võivad alates homsest kõik https-ile mitte üle läinud saitide omanikud hakata saama palju päringuid klientidelt, kes on hämmingus, miks seni turvaline lehekülg, kus nad ikka on käinud, nüüd järsku ebaturvaliseks muutus.

Tegelikult hoiatavad Chrome ja teised brauserid juba ammu krüpteerimata saitide eest, aga tagasihoidlikult:

See hüpikaken avaneb veebibrauseri aadressiribal veebiaadressi ees oleva aadressi infonupu alt. Kui sait on turvaline, leiab samast kohast rohelise tabaluku (Google Chrome´is).

Alates homsest, kui kasutad uusimat Google Chrome´i versiooni 68, aga enam lihtsalt infokastist seda hoiatust ei leia, vaid see on kohe aadressiribal igaühele näha, kui krüpteerimata kodulehele pöördud.

Kuigi https-i peale üleminek ei maksa suurt midagi (Let´s Encrypt näiteks pakub tasuta teenust ja enamus veebimajutuse pakkujatest teevad seda samuti tasuta), on valdav enamus kodulehtedest veel endiselt krüpteerimata andmesidega. Kui saidil esitatakse vaid infot, ei juhtu kasutajal eriti midagi, kui ta seal lehel käib, aga kui on vaja kuhugi andmeid sisestada, siis peab krüpteerimata lehe puhul arvestama, et need andmed võivad netiavarustes jalutama minna ja on pealtkuulatavad. Eriti ettevaatlik maksab olla oma paroolide ja tundlike andmete sisestamisel http-ga algavale lehele.

Veebisaidi omanikud peavad üle vaatama, et nende lehel oleksid lingid turvalistele https-iga algavatele lehtedele, et koodid, mida nad kasutavad välistelt saitidelt, oleksid samuti alla laetud üle turvalise https-i ja et http-aadressidele pöördujad suunataks automaatselt edasi https-iga algavale aadressile.

Cloudflare hoiatas oma kliente ka juba selle eest märkides, et homme võivad miljonist kõige populaarsemast veebisaidist üle poolte "muutuda" Chrome´is ebaturvaliseks: