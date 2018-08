Gearbest soovitab: augusti hitid

(Sisuturundus)

Kooli peale ei taha veel mõeldagi - mõtleme hoopis edasi suviseste asjade peale, sest suvi kestab veel terve kuu vähemalt. Ja augustiks on Gearbestil mitu head pakkumist.

Xiaomil on ka Lite-mudeleid, nagu kõigil teistelgi tipptegijatel. Kuid Lite ei tähenda oluliselt kehvemat telefoni - kaugeltki mitte. Xiaomi Mi A2 Lite maksab alla 200 euro, kuid on kõigi moodsate näitajatega, sealhulgas "kulmuga" ja kahe tagakaameraga. Asjad, mis tähendasid mõni aasta tagasi kõva hinda.

Mi A2 Lite on ka üks odavaimaid nutitelefone, mida juhib tehisintellekt nii pilditegemisel kui igapäevases kasutuses. AI on abiks ka kiirel näotuvastusel, millega saab sisse logida lisaks sõrmejäljele.

Nutikellad, mis peavad vastu keskmiselt nädala, on endiselt veel suhteliselt haruldased, kuid nende sekka satub aina enam aina odavamaid mudeleid.

Alfawise Mini 3 on hinnaga alla 20 euro, mis on olematu hind pulssi ja isegi vererõhku mõõtva kella jaoks, mis on IP67 klassist veekindlusega, suure 0,96-tollise OLED-ekraaniga.

Üks suurima fännkonnaga brände Oneplus on oma uue telefoniga paljude ootusi ületanud ja sellest on saanud ihaldatud ikooniline toode, mille välja tulles seisti ka sabas terve öö esinduste ukse taga.

Telefon Oneplus 6 on aus: 6 GB RAM mälu, 16 MP + 20 MP tagakaamerad, optiline pildistabilisaator, sõrmejäljelugeja, 6,28-tolline hiigelekraan, Android 8.1, niiskuskindel.