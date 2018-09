VIDEO: TOP 3 parimat telefoni alla 400 €

Peamiselt oleme rääkinud kallitest seadmetest, millest tore lugeda, vaadata. Võttes arvesse, et Eestis on üsna vähe inimesi, kes vajaks 1000€ telefoni, on neist mõnevõrra mõttetu praktilises mõttes rääkida.

Kuna meie laualt käib läbi ka soodsamaid seadmeid ning vahe on oluliselt suurem, kui kallimas otsas, hakkame koostama oma eelistusi eri valdkondades.

Esimesena võtame ette telefonid hinnaklassi <400€

Selle raha eest on võimalik osta vanu lipulaevu ning uut keskklassi.

Ülejäänud arvustused leiab Youtubest. https://goo.gl/ mrFLwh

Meile jäi silma kolm telefoni.

CAT S41 - Vana riistvaraga ja võibolla natukene kallis oma sisu kohta kuid oma vastupidavuse poolest Eesti turul täiesti konkurentsitu.

Huawei P10 - on selles hinnaklassis parim kaameratelefon. Natukene õrna võitu ja kindlasti tasub korpus hankida.

Nokia 7 Plus - Puhas android, kiired uuendused, tugev konstruktsioon. Pole kaasa mindud igasugu edevustega ning tänu sellele on tegu ühe lihtsaimini parandatava ja vastupidava seadmega.

Veel mõned ülevaated

Cat S41

Huawei P10

Nokia 7 Plus

Parimad hinnad leiad Hinna Vaatlus est

CAT S41 https://goo.gl/mvKA5w

Huawei P10 https://goo.gl/pf3J9n

Nokia 7 Plus https://goo.gl/euPn7P

