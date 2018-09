VIDEO: Kui hästi peab vasta Iphone? Ülevaade peale 720 päeva.

Igas seltskonnas on üks, me kõik teame ühte sellist.

Ka meie toimetuses on üks nn applepe|)3, kes järatud puuvilja usku ja kuna tema Iphone 7 sai just 2 aastaseks.

Gert võtab põgusalt kokku, kuidas on iganenud tema põhitelefon ning kas seda sobib ka kaks aastat hiljem või isegi kasutatud peast soetada.

Aga mis saab edasi? Mis saab olema järgmine telefon?

Täpsemalt juba videos.

