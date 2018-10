VIDEO: 89€ Nokia või 999€ Samsung+ võida Nokia 8110

Võrdleme Nokia 8110 Banaani Samsung Note 9-ga ehk nii mõnegi arvates võrdleme võrreldamatut.

Kuid usun, et võrreldavad need siiski on.

Mõlemad teevad pilti, mõlemaga saab sheerida, laikida ja isegi oma lemmik youtube kanalit jälgida.

1. Nokia mahub kindlasti paremini taskusse, kuna ekraani diagonaal on vaid 2.4" võrreldes Note 6,4" ekraaniga.

2. Olgugi, et banaani aku on väiksem, peab see oluliselt kauem vastu.

3. Nokial on ka mälumaht

4. Mõlemal telefonil on kaamera ja RAM

Tõsi, kaamera on Nokia puhul pigem märkmete tegemiseks, kui tänapäevaste standardite järgi fotografeerimiseks ning ega selle suure mälumahuga väga midagi teha ei ole, kui muusika jaoks on FM raadio ning tehtavad fotod kordades väiksema vaid HD küljepikkusega.

Samas võib sümboolset kaamerat lugeda ka plussiks, kuna siis võib jätta kõik retrokaamera filtrid kasutamata ja pildid otse üles laadida.

Samuti toimivad mõlemas assistendid, google kaart jne.

Seega häälpäringuga saab isegi ilmateadet aknast välja vaatamata teada.

8110 jooksutab KaiOS-i, mis on tehtud koostööna suurte mammutite, nagu Airfind, Facebook, Google, Twitter, Bullitt, Doro, HMD Global, Micromax, NXP, Spreadtrum, Qualcomm, Jio, Sprint, AT&T, ja T-Mobile, poolt.

KaiOS aga on Indias populaarsuselt teine opsüsteem, kuna pakub lihtsas ning soodsas kestas kaasaegset ühenduvust.

