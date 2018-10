VIDEO: 350 € Xiaomi Pocophone F1 vs 750 € Huawei P20 PRO - millest 2x hinnavahe?

Xiaomiside kohta on arvamust on küsitud sest Eestis ei ole väga palju nendest juttu tehtud.

Kuigi telefonid on Eestis saadaval, on need üsna uued ja vähe levinud.

Sellest hoolimata löövad need suuresti hinnaga, mille üks esiknäide on kindlasti Pocophone F1

Pocophone on näitajatelt lipulaev ning sarnaselt kunagisele One plusile on sedagi flagship killeriks nimetatud.

Meeletu jõudlus, mõistlik koostöökvaliteet ja väga konkurentsi võimeline hind muudavad Xiaomi Pocophon F1-e seadmeks millest raske eemale vaadata.

Kuidas on meie esmane mulje ning mismoodi ikkagi on saavutatud nii odav hind?

Meie arvates mõlema seadme hind on õiglane ning põhjendatud.

St P20 PRO ei ole kindlasti soodne telefon, kuid ei näe mingit põhjust miks peaks hea asja eest vähe küsima.



