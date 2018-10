Leevendus avatud kontori töötajale - silma- ja kõrvaklapid

Paarkümmend aastat tagasi saabunud avatud kontorite laine ja liikuvad töökohad tundusid alguses küll väga uuenduslikud ja lahedad - eriti firmadele, sest nii sai kontoripinda kokku hoida. Kuid kõigile selline suures farmis töötamine ei sobi, segab keskendumist ja iga hetk võib keegi kas heliliselt või muud moodi sinu keskendumist segada. Panasonicul on selle jaoks olemas lahendus - Wear Space.

Tegemist on kõrvaklappide ja silmaklappidega, mis isoleerivad sind ümbritsevast. Kõrvaklapid on traditsiooniline lahendus, kuid nende küljes olevad silmakatted aitavad nägemisvälja vähendada 60% ja seega ei sega kõrvalised häirijad ekraanile keskendumist. Lisaks peaks see toode sümbolina teistele näitama, et tahad praegu keskenduda ja pole aega kontorinaljade ega muude asjade jaoks.

Wear Space aitab keskendunult töötada ka reisil - lennujaamas, laevas, bussis, lennukis, kus iganes. Mürasummutavad kõrvaklapid hoiavad ära välised helisegajad.

Bluetoothi ja silmaklappidega Panasonicu kõrvaklapid ootavad veel toetust Jaapani ühisrahastussaidil.