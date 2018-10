CITIC Telecom CPC avab uued SmartCLOUD teeninduskeskused Moskvas ja Londonis

CITIC Telecom International CPC avab uued SmartCLOUD teeninduskeskused Moskvas ja Londonis.

Investeering toetab CITIC Telecom International CPC globaalset pilvekeskuste laienemisstrateegiat IKT-lahenduste arendamisel, annab äriklientidele suurema jõudluse, usaldusväärsed lahendused, reaalajas taristu skaleerimise ning optimaalsed pilveressursid. Koos uute keskustega on CITIC Telecom CPC-l kokku 18 pilvekeskust, mis katavad Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna, USA, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Euroopa ning Venemaa.

Moskva ja Londoni pilvekeskused annavad mitmeid eeliseid, mis kaasnevad globaalselt hajutatud pilvetaristuga ning millel on ainulaadne ida ja läänt katev võrgujälg ulatudes USAst Aasiani ja sealt edasi kogu ülejäänud maailmani.

„Usume, et usaldusväärne kommunikatsioonitaristu on alus edukaks digitaalseks ümberkujundamiseks. Globaalse IKT-teenuste partnerina aitame oma klientidel kujundada just nende ärimudelitele ning vajadustele vastavad võrgutaristu ressursid. Viimaste aastatega oleme kasvanud koos oma klientidega, mis on meie ulatuse viinud kaugemale Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast, Euroopast ning Ameerikast, jõudes nüüd välja Venemaa ja Lõuna-Aafrikani. Me astume kõikides nendes piirkondades uude digitaliseerumise maailma eesmärgiga muuta nii haridusvaldkonda kui ka mitmeid teisi valdkondi,“ ütles CITIC Telecom CPC tegevjuht Stephen Ho.

Euroopa ja Venemaa pilvering on eriti oluline Euroopas asuvate ettevõtete jaoks, kes soovivad investeerida Hiina kiiresti kasvavale turule. Lisaks skaleeritavale pilveplatvormile, millel on täielik andmete taastamise võimekus linnasisestel, linnadevahelisel ja piiriülestel tasanditel ning mis pakub turvalist andmete varundamist globaalsetele ettevõtetele, pakub pilvering ka ööpäevaringset professionaalset tuge. See aitab optimeerida klientide investeeringut IT-valdkonda ning võimaldab neil reageerida kiiremini, tagades sellega oma äri jätkusuutlikkuse.

Lisaks laiendatud võrgustiku ulatusele täiendab uus Moskva pilveteenuste keskus CITIC Telecom CPC võimekust tegutseda venekeelsel turul ning loob ligipääsu alateenindatud turgudele nii CITIC Telecom CPC enda kui ka tema klientide jaoks.