DJI droon jälle odav, vinge tasakaaluliikur, väike vaikne nõudepesumasin - soojendus Mustaks Reedeks on alanud!

Suure Reede eelõhtul võib samuti leida pakkumisi, mida rahulikult võtta. Ei pea nädalalõppu ootama ja siis koos miljonite teiste ostjatega tormama.

Gearbestil on praegu kestmas deposiidikampaania (maksad väikese ettemaksu, see kasvab müügipäevaks mitmekordseks) ning soodsaid kaupu jätkub Musta Reedeni. Siis muidugi tuleb pakkumisi veel, nii et mustab. Siin on mõned head diilid, mille tänaseks välja pakume.

DJI uus droon Mavic 2 Zoom on 11. novembri müügiöö ehk 11.11 järelkajana jäänud endiselt odavaks - vaid 1111 eurot. Selle saab kohe ära osta, sest praegu kaupa jätkub. Eelmisel nädalal oli DJI Mavic Eestis ja Leedus enimmüüdud toodete seas.

Hovershoes - tasakaaluliikur ainult talla all

Sel aastal laiemalt levima hakanud tasakaaluliikur, mis käib vaid talla alla nagu rulluisk või lisatald, on kaotanud märkimisväärse osa hinnast. OMOLOO S1 Electric Balance Wheel Hovershoes käib vaid talla alla, on nüüd hinnas teinud läbi suure languse ja saadaval kõigest 231 euroga. Lisaks eraldi jalgade alla käivatele liikuritele kuulub komplekti ka metallist ühenduslüli, mis algaja sõitja jaoks aitab paremini tasakaalu säilitada. Tavaliselt on sellised liikurid oluliselt kallimad. Transport Eestisse on ka tasuta.

OMOLOO arendab kiirust kuni 12 km/h ja kestab akudelt kuni 10 km. Üliväikeste talla alla mahtuvate seadmete kohta on see väga hea tulemus. Laadimisaeg on kolm tundi.

Väike ja stiilne nõudeesumasin OD1 Xiaomi Youpin on hetkel hinnaga vaid 293 eurot, kui maksad väikese deposiidi alla üheksa euro. Kätte saab seadme alates 21.-26. nopvembrist, teele pannakse kättesaamise kuupäevast ja Eestisse jõuab 15-25 tööpäevaga. Masinal on täiustatud puhastussüsteem, nõud saab puhtaks ca 35 minutiga. Suur eelis aga on seadme kompaktsus - seda ei pea köögimööblisse integreerima, vaid masin mahub lauale ja on pigem mikrolaineahju, kui pesumasina mõõtu.

Kahe tagakaameraga korralik nuhvel alla 90 euroga? Tegelikult miks mitte

Lõpuks aga üks tõeline hinnapomm. Tahad alla 90 euroga kahe tagakaameraga telefoni, millel on suur, 5,7-tolline ekraan? Lisaks veel sõrmejäljelugeja, 3 GB operatiivmälu ja 32 GB välkmälu ning kõik vajalikud sensorid navigeerimiseks, äppide jooksutamiseks ja mängimiseks? Jah, selline isend on olemas. Lenovo K5 Play. Viimased eksemplarid on jäänud.