Nutitelefon ja nuhvel, mis peavad vastu ja on kiired: Blackview BV8000 Pro ja BV9000 Pro

(Sisuturundus)

On kaks millegipärast vastandlikku omadust: veekindlus ja võimas sisu. Ja paljude tippmudelite puhul on need küll veekindlad, kuid mitte põrutuskindlad ning kukuvad ikka üsna kergesti katki. Siin on kaks nutitelefoni, mis peavad vastu nii kukkumisele, veele kui tolmule ja samal ajal pakuvad täiesti korralikke tehnilisi näitajaid. Lõpuks veel viimane oluline omadus, miks neid telefone osta - kõik see on üsna soodsa hinnaga.

Blackview BV8000 Pro

BV8000 Pro on IP68 standardile vastav telefon, mis tähendab, et seda võib püsti seistes käes hoidmise kõrguselt kõvale põrandale pillata, kannatab pikemat aega (kuni pool tundi) vee all olemist ja peab vastu ka tolmustes keskkondades.

Tehnilistelt näitajatelt sobib telefoni "raud" nii igapäevaseks kasutuseks tööl kui mängides ja multimeediat vaadates:

Ekraan: 5-tolline, 1920 x 1080 pikslit (Full HD), Corning Gorilla Glass 3 kriimustuskaitse

Protsessor: MTK6757, kaheksatuumaline, 2,3 GHz

RAM: 6 GB

ROM: 64 GB

Süsteem: Android 7.0

Kaamera: 8 MP ees + 16 MP taga (lainurk, sobib pildistamiseks ka vee all)

Sõrmejäljelugeja: reageerimiskiirus 0,1 s, külje peal

Andmeside: WiFi b/g/n, 4G+ kuni 300 Mbit/s

SIM kaart: dual SIM dual standby, Nano SIM + Nano SIM

Aku: 4180 mAh (saab laadida ka teisi telefone)

Blackview BV9000 Pro

Karmi talve sobiv BV9000 Pro on esimene IP68 standardile vastav nutitelefon 18:9 ekraanisuhtega (ehk 2:1). Nii mahub näiteks veebis surfates või äppe kasutades rohkem korraga ekraanile, ehkki laius telefonil ei muutu.

Nuhvlil on kaks tagakaamerat, mis pole kestvustelefonide puhul ka just tavaline.

Korralikud tehnilised näitajad lubavad mobiili igapäevaselt kasutada nii toas kui õues:

Ekraan: 5,7-tolline, 2160 x 1080 pikslit

Protsessor: MTK6757CD, kaheksatuumaline, 2,6 GHz

Süsteem: Android 7.1

Mälu: 6 GB RAM + 128 GB ROM

Kaamerad: 8 MP ees, 13 MP + 5 MP taga

SIM kaardid: dual SIM dual standby, 2 micro SIM cards

Andmeside: Wifi b/g/n, 4G

Aku: 4180 mAh, kiirlaadimine

IP68 standardile vastavus on nagu eelmiselgi telefonil, mida toetab metallraam ja kriimustuskindel klaas.

Hetkel on mõlemad telefonid -22% soodushinnaga - vastavalt siis 213 eurot ja 266 eurot.