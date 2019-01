VIDEO: 3 põhjust, miks Samsung S7 on parem kui Oneplus 6T Ehk Oneplus 6T ülevaade

Oneplus on Hiina päritolu nutitelefon, mis tuli esmakordselt turule 5 aastat tagasi, aasta 2013.

One plus kuulub Oppo elektroonika gruppi, mis oli aastal aastal 2018 nutitelefonide müüginumbritelt maailmas 5. kohal.

Nende loosungiks on kurjakuulutav “never settle” ning Esimesed mudelid olid tipp riistvaraga, ilma tipp hinnata.

Kui see telefon oleks välja tulnud kevadel, koos ülejäänud tootjate lipulaevadega, oleks see olnud tõsi. Tänu umbes 30% hinnalangusega kevadest on see täpselt samas hinnas telefonidega, mida see üritab üle trumbata ning sülitanud suure kaarega oma fännibaasile kes ülekaalukalt soovisid, et kõrvaklapipesa säiliks.

Hinnaga Oneplus enam ei löö ning premiumiks nad ennast ei tembelda.

Kellele siis päris täpselt on Oneplus 6T?

Arvutimaailm võttis sahtlis vana Samsung S7 edge ning tõdes, et see on nii mõneski punktis parem, kui verivärske 6t, mis sisuliselt on, mitte nii verivärske, pool aastat vana oneplus 6 nn facelift.

Samas hinnaklassis julgeks meie pigem soovitada konkurentide esikmudeleid nagu:

Huawei P20 Pro - parim kaameratelefon, mis hetkel saada. http://bit.ly/2M0Rsq9

Samsung S9+ - Ip sertifikaadiga, veekindel ja üks paremini kokku pandud telefon. http://bit.ly/2QyYdAc

