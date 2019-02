Eestlased ostsid mullu täiesti uskumatu summa eest uusi mobiiltelefone

Uuringufirma BRC Market Experts statistika järgi osteti Eestis mullu üle 392 000 uue mobiiltelefoni pea 124 miljoni euro eest.

Tele2 müügidirektori Aare Uusjärve sõnul kulutati eelmisel aastal mobiiltelefonidele iga eestlase kohta pea sada eurot, mis on rohkem kui kunagi varem. “Majanduskasv on mobiilimüügis selgelt tunda, ka inimeste kindlustunne on võrdlemisi kõrge ning ostetud telefonid lähevad järjest kallimaks ja peenemaks,” kommenteeris Uusjärv.

BRC Market Expertsi statistika järgi maksis keskmine mobiiltelefon mullu 315 eurot, mis on kümme protsenti rohkem kui aasta varem.

BRC Market Experts Eesti juhi Keiu Ruus-Lepp kinnitusel on 70 protsenti 5 – 75-aastastest eestlastest viimase kahe aasta jooksul endale uue telefoni soetanud. “Telefoni keskmine elutsükkel on ise kaks aastat ja kui seadmete kasvavat kvaliteeti ja eluiga arvestada, siis tõenäoliselt tuleb müügimaht selle aasta esimeses pooles eelnevast tagasihoidlikum. Inimesed on oma mahu lihtsalt täis ostnud,” prognoosis Ruus-Lepp.

Tele2 müügidirektori sõnul kasvas läbi eelmise aasta suurte, enam kui 5,5-tollise ekraaniga seadmete osakaal, mis moodustasid ettevõtte telefonimüügist viimases kvartalis juba pea 90 protsenti. “Tele2 müügistatistika põhjal domineerisid eelmist aastat selgelt kolm suurt tegijat – Samsung, Huawei ja Apple, mis näiteks detsembris andsid kolme peale kokku 86 protsenti müüdud nutitelefonidest,” ütles Uusjärv ja lisas, et nuputelefonide müügis hoidis stabiilselt esikohta Nokia.