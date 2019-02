3D ilma prillideta? Jah, teatud mõttes

3D pildi vaatamine ilma prillideta on juba praegu mingil määral võimalik, kuid kõik need lahendused pole väga loomulikud ja usutavad. Seekordne idufirma idee toob 3D juba usutavamalt esile, kuid paraku jälle ühe olulise piiranguga.

Nimelt paistab kolmemõõtmeline asi aiult klaaskuubi sees, jättes mulje, nagu 3D objekt on pisikeses klaaskapslis. Samas on see kujutis hoopis usutavam ja selgem kui muud prillideta 3D lahendused.

Looking Glass on tehnoloogia, millega arvutist saadetakse "kuupi" 60 kaadrit sekundis korraga 45-kihiline video. Kihid on läbipaistvad ja igale kihile kuvatakse ruumilise objekti vastav "viil". Looking Glass dekodeerib vastavas formaadis video kolmemõõtmeliseks pildiks.

Sellise lahenduse suurim eelis on see, et kõik, kes kuupi vaatavad, näevad selle sees kolmemõõtmelist kujutist täiesti prillivabalt ja olenemata vaatenurgast. Leap Motioniga ühilduvat ekraani saab omakorda viibetega juhtida, näiteks 3D objekti pöörata ja vaadata erinevatelt külgedelt.

Idufirma pakub kahte tüüpi 3D ekraane: tavaline (20,9 x 9,2 x 15,4 cm) ja suur (36,8 x 17,5 x 24,4 cm). teisiti öeldes on tavaline 8,9-tolline ava, kust 3D kujutis paistab ning suur 15,6-tolline. Esimene võiks sobida disainerile või personaalsele kasutajale opma arvutilaual vaatamiseks ning teine on juba efektne välireklaam mõnes avalikus kohas demonstreerimiseks.

Seadet on võimalik praegu eeltellida, kuna massitootmist ei toimu. Sellele vastavalt on ka hind krõbedam: väike ekraan 600 dollarit, suur 3000.

Vaata käed-küljes testi siit:

Siin on ka üks video 3D pildi Magic Leapiga juhtimisest: