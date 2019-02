Kolm väga head Xiaomi asja, mille praegu soodustuste ja kupongiga kätte saab

(Sisuturundus)

Xiaomi on Hiinas väga tuntud ning aina tuntum tootja meilgi. See tootja teeb kõike elektriliikuritest nutitelefonideni. Otsisime välja kolm väga head pakkumist, mis praegu Gearbesti poes saada.

Tõenäoliselt kõige võimsam mänguritelefon

Xiaomi Black Shark (hind 430 eurot ehk -37% tavahinnast) on vastupidav mänguritelefon, mille külge saab ühendada ka füüsilise mänguripuldi tuleb eraldi hankida). 5,99-tollise ekraaniga (2160 x 1080 pikslit) ja kahe tagakaameraga (12 MP + 20 MP) telefon sobib niihästi mängimiseks kui heade fotode tegemiseks. Snapdragon 845 kiibistik on üks võimsaimatest, mis hetkel saada.

Mänguri jaoks on veel lisaks täiendava võimsuse tagamiseks kahekihiline vedelikjahutus ja eraldi pildiprotsessor graafika juhtimiseks.

Tõukekas kevadiseks kulgemiseks valmis

Kuigi praegu on veel sügav veebruar, pole tõukerattahooaeg enam kaugel. Praegu saab Xiaomi Mija Ninebot Segway ES2 tõukeka (540,80 €) eriti soodsalt, kupongiga

GB1111ES2 veel soodsamalt - 381 eurot.

ES2 on sportlik versioon põhjatuledega, võimsa 700 W mootoriga ja kuni 25 km/h kulgemiskiirusega. 5,2 Ah Li-ion akuga saab sõita kuni 25 km, maksimaalse kaalupiiranguga kuni 100 kg.

Kui tahad veel pikemalt sõita, on võimalik juurde hankida lisa-aku, mis kaalub poolteist kilo, kuid tagab 45 kilomeetrit sõitu.

Kvaliteetne pardakaamera sinu turvalisteks sõitudeks

Kui auto pardakaamerat veel ei kasuta, siis nüüd on paras aeg see endale soodalt soetada. Xiaomi 70mai (hind 37 eurot ehk tavahinnast -38%) on tahavaatepeegli juurde kinnitatav liikluskaamera, mis aitab salvestada kõik ees toimunu ja lisaks ka valvab autoparklas, kui oled läinud poodi sisseoste tegema või kontorisse.

Full HD kvaliteediga videopilt salvestatakse ka hämaras piisava teravusega, et näeksid vajalikke detaile. Seadet saab häälega juhtida - näiteks lasta teha pildi, kui teel midagi huvitavat näed. 130-kraadine lainurk jätab peale ka teeservas toimunu.