Eestlased ostsid mullu üle 40 000 uue tahvelarvuti

Samsung Galaxy Tab A 10.

Uuringufirma BRC Market Experts statistika järgi osteti Eestis mullu 10,8 miljoni euro eest 40 800 uut tahvelarvutit.

Tele2 müügidirektori Aare Uusjärve sõnul eelistasid eestlased Tele2 müügistatistika põhjal mullu samu tootjaid, mis mobiiltelefonidegi puhul ja turu võtsid selgelt kolm suurt tegijat – Samsung, Huawei ja Apple.

“Huaweil võivad olla poliitiliselt keerulised ajad, aga eestlased armastavad nii nende tahvelarvuteid kui telefone – detsembris tarnis Huawei pea kaks kolmandikku kõigist Tele2s müüdud tahvlitest,” ütles Uusjärv.

“Suures plaanis on tahvelarvutite turg maailmas vaikselt kahanemas ja väikest kasvu on suutnud teha vaid Huawei ja Apple. Ka Eestis kahanes aastaga müüdud tahvlite arv veidi – kuus protsenti. Peamised tahvlimüügi vähenemise põhjused on seadmete hea vastupidavus ning uuenduste vähesus. Ülemaailmselt oodatakse selleks aastaks uut kasvu eraldatava klaviatuuriga hübriid-tahvelarvutitest, mis pakuksid konkurentsi täiemõõdulistele sülearvutitele,” rääkis Uusjärv.

BRC Market Expertsi statistika järgi maksis tahvelarvuti Eestis mullu keskmiselt 265 eurot, mis on 2017. aastaga võrreldes kolm protsenti enam.

Tele2 2018. aasta enimmüüdud tahvelarvutid: