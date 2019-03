VIDEO: Energizer lahendas tühja aku probleemi - Nutitelefon, mille aku kestab kuni 50 päeva

Energizerit teame me patarei ja aku tootjana.

MWC 2019 aga tõi meile kõigile üllatuse - Energizeri brändi alt hakkab välja tulema ka nutifone.

Idee tasandil on tore aga kõikidest seadmetest hakkas silma vaid see - Energizer Power Max P18K Pop, mille aku tõenäoliselt tänu 18 000mAh akule lähipäevil tühjaks ei saa.

Energizer Power Max P18K Pop on koletis mis taskusse ei mahu! Paberi peal peab see vastu 50 päeva ning täis laadimiseks kulub 8h.

Eks see 50 päeva ole tiba optimistlik, kuid tootja esindajate väitel võiks see kesta siiski umbes nädala.

Teeme lihtsa arvutuse: Note 9 aku kestab umbes päeva ning on 4000mAh.

18000/4000 = 4.5 päeva, aga

P18K Pop on lahjema riistvara ja väiksema ekraaniga ning võiks eeldada, et kulutab vähem energiat, seega 6-7 päeva on täiesti reaalne. Võibolla kauemgi.

Lisaks oli Enegizeril ka volditava telefoni mudel Energizer Power Max P8100S, kuid tegu oli tõesti ainult kohatäitega ning seega ei polnud just paljust rääkida.

Tootjal on teisigi telefone, kuid need lähevad kategooriasse "keskmine hiinlane" ning märkimisväärset tähelepanu ei väärinud.

