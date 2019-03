VIDEO: 2019 aasta kõige huvitavam telefon?

Kõik räägivad volditavatest telefonidest ja kui äge see on, kuid Kellel neid tegelikult tarvis on?!

Tehnoloogiliselt äge, aga praktikas üsna kasutu.

Kuid Sony tegi ja lubas teha veelgi midagi sellist, mis AM-i videotoimetust reaalselt erutas!

Sony on olnud nutifonide maailmas võrdlemisi nõrk mängija, eriti viimastel aastatel.

Tootja ei suuda end piisavalt eristada ning kõik katsed on olnud head aga mitte midagi erilist.

Kõige hullem on olnud just olukord, et 80% telefonidest on Sony sensoriga, kuid Sony tundub olevat ainus, kes sealt pilti kätte ei saa.

See aasta tõotab tulla teistsugune. Sony uus lipulaev ei saa olema massidele mõeldud seade aga sisu loovatele inimestele justkui rusikas õigesse kohta.

See et telefonil on silmafookus ning profikaameratega sarnane rakendus, pildiprofiilid on tore, kuid eriti ägedana tundub kõlakas, et telefoni saab hakata kasutama kaameratel välise monitorina, miks mitte salvestinagi.

Üldist enamust see ei koti, kuid kõigile kes vähegi videoga tegelevad, oleks see väga hea uudis. Isegi kui see ainult Sony kaameratega töötaks.

