VIDEO: Samsung Galaxy S10 - parim nutitelefon?

S10 on selle aasta esimene lipulaev ning seega ka selle aasta nutitelefonide etalon, millest konkurendid kas suudavad mööda rebida või jäävad sabas sörkima.

Samsung tuli möödunud kuu lõpus välja kolme S seeria telefoniga: S10, S10Plus ning nende "säästumudel" S10E.

Omavahel eristamiseks, et ka ise aru saada, tegime väikse tabeli.



Lihtsustatud versioonis S10 on plusiga võrreldes vähema mäluga (mida vaevalt märkad) ning ühe endlikaameraga.

S10E puhul võrreldes S10ga on kaotatud tagant telelääts ning ekraan ei valgu kumeralt üle servade.

Võrreldes möödunud aasta S9 või isegi Note9-ga on edasiminek märkimisväärne.

Akut, kestvust, võimsust on suurendatud, lisatud lainurk-lääts, mis on nutitelefonis oluliselt funktsionaalsem kui tele ning mitme kaamera võimalus lisatud ka lahjematele S-idele kui Plus.

Omast kogemusest väidan, et hüpe Samsung S7->S9 peale oli väiksem, kui S9 ->S10.

Auk ekraanis vs kulm

Mind ei seganud ka kulm, kuid auk on kindlasti esteetilisem.

Mõlemal juhul viiakse teavitusriba nn mõttetule alale, mis muidu oleks kasulik.

Kuid ekraani suurusel on omad tagajärjed: mul pole ühegi telefoniga olnud nii palju kogemata puudutusi.

Uuendustest väärib kindlasti äramärkimist super steady elektrooniline stabiliseerimine, mis sarnaneb GoPro lahendusele nii mõttelt kui teostuselt. Kas see GoPro 7-ga ka reaalsuses võrreldav, vaatame tulevikus mõnes väiksemas testis. Kahju on see, mida esimesed testid näitasid, et päris laial nurgal ei ole OIS-i (optiline stabiliseerimine), mis paraku tähendab, et videos Samsung veel Gopro kandadele ei astu.

Juhtmevaba laadimine toimib nüüd ka väljapoole ning laadida on võimalik näiteks oma nutikella, ilma et selle laadijat peaks eraldi kaasa võtma. Toimib ka nii, et telefon ise on soolikaga seinas.

Tutvustati ka ööpildistamise režiimi, kuid tänase seisuga on see pigem nalja tegemine: Huawei on sedavõrd palju ees. Probleemiks ei loekski seda, et antud režiim kehvem on, vaid olukorda, kus kasutajal ei ole võimalik seda ise sisse lülitada olukordades, kus juba võiks. Järjekordne näide, et kõike otsustav AI maailma vallutamiseks veel valmis ei ole, kui see just ei ole AI teadlik otsus meid frustreerida.

EU-s saame Samsungi Exonys protsessori, mis kahjuks on mõnevõrra aeglasem, kui Quallcomi 855, kuid ma pole jõudnud veel uurimisega sinnamaani, kas see äkki annab akus mingi eelise vms.

Hinnad:

S10 plus ca 1000-1600 €

S10 900 €

S10E 800 €

Täpsemalt Hinnavaatluses: http://bit.ly/2XLavuf

On see mõistlik investeering?

Kindlasti mitte. Alustame sellest, et telefon on tarbeese, mitte investeering. Investeering oleks kinnisvara või aksiate soetamine.

Olen veendumusel et 1000€ ei ole mõistlik summa telefoni eest. Kuid küsimus taandub ka sellele, miks sul seda tarvis on. Lühidalt on tegu parima Androiditelefoniga, mis hetkel saada on.

Kui tundub, kallis, siis

ära näiteks ole vaene või äkki sa ei ole sihtrühm ning peaksid vaatama midagi soodsamat.

