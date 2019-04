Algab Xiaomi fännifestival - Mi telefonid, tahvlid ja muu elektroonika nüüd rabavalt soodsalt

(Sisuturundus)

Xiaomi on küll paljudele tuntud, kuid Eestis müüakse selle Hiina kvaliteet-tootja asju veel üsna vähe. See-eest saab Xiaomi Mi-sarja tooteid väga soodsalt osta praegu Gearbestist, sest algas Mi fännifestival.

Vaata, mida kõike siit leiab: mobiile, tahvleid, elektritõukekaid, robottolmuimejaid, nutikaid valgusteid jne.

Väga head pakkumised on näiteks järgmised.

Elektritõukekas on juba aktuaalne, sest paljud kõnniteed on puhtaks tehtud ja kõva külma enam ette näha pole. Kuiv on ka lähiajal.

Vaata elektritõukeka kohta lähemalt sellest videost: