Mac Pro vs PC - äriklassi sülerite võrdlus

MacBook Pro on olnud üle kümne aasta graafiliste disainerite ja oma ala spetsialistide poolt kõrgelt hinnatud tööriist. Kuid viimastel aastatel on probleemide arv suurenenud drastiliselt. Olgu selleks alla keskmise kasutatavusega ja probleemne klaviatuur või ekraani lintkaabel,. mis peale paariaastast kasutamist lihtsalt katki läheb.

Seevastu HP on teinud märkimisväärse hüppe kvaliteedi osas. Pärast oma eriti läbikukkunud HP Paviloni seeriat, peale mida inimesed vandusid, et kunagi HP poole isegi ei vaata, on aeg palju edasi läinud ning suureks üllatuseks paremuse suunas.

Isegi sülearvutite edasimüüja tõdes, et praeguste Elitebookide ja Probookidega on vähem garantii-jamasid, kui konkurentidega.

Jättes emotsioonid kõrvale, on tegu kahe alumiiniumkorpuses sülearvutiga, mis mõeldud just ärikasutajale või inimesele, kes ei viitsi tegeleda iga paari aasta tagant arvuti vahetusega.

Konkreetne video ei ole ülevaade vaid presentatsiooni võtmes tehtud võrdlus, mille käigus tutvustatakse kahe sarnase sihtrühmaga sülearvutit: MacBook PRO (13", 2016) ja HP 1040 G5.

Kumb on parem, mis parameeterid on olulisemad või määrab lõpliku valiku hoopis järatud õunaga kaanepilt, jääb vaataja otsustada.

