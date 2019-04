Sülearvuti kunsti-inimesele - uus sektor arvutimaailmas

Kui mingi hetk muutusid kõik arvutid ühesugusteks, siis nüüd paistab, et tekkimas on taas nišiarvutid. See kunstiinimestele mõeldud Aceri süler ConceptD 9 on disainitud selliselt, et oleks väga mugav joonistada, joonestada ja muud loometööd teha. Ekraani hinged on uutmoodi: laual olev arvuti võib muutuda puutetundlikuks aluseks, millel pliiatsiga joonistada.

Disainerile mõeldud arvutil on muidugi ülitäpsed värvid ekraanil ja paneeli suurus on hiiglaslik süleri kohta - 17,3 tolli. Puutetundlikku ekraani saab juhtida Wacomi akuvaba puutepliiatsiga, mille saab magnetiga ekraaniservale kinnitada.

Hiireplaat on mitte klaviatuuri all, vaid paremal kõrval, seal, kus tavaliselt asub lisa-numbriklaviatuur. See on paremakäelistele väga mugav valik, lubades ka klaviatuuri veidi suurema teha.

Hiireplaadile saab kuvada ka numbriklaviatuuri.

Ekraani resolutsioon on Ultra HD (3840 x 2160 pikslit), paneeli värviruum katab 100% Adobe RGB värvigamutist, Wacom EMR puutepliiatsil on 4096 tundlikkuse taset.

Mälu on kuni 32 GB ja salvestusmahtu 2x512 GB M.2 PCIe NVMe SSD-l. Kasutada saab RAID 0-i.