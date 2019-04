VIDEO: Miks maksab Äriklassi süler nii palju?

Sülearvuti valik on üsna tihti tüütu ja aega nõudev protsess.

Hinnad algavad mõneasajast eurost ning lõppevad mitmete tuhandetega.

Kuhugi vahepeale mahub äriklass, mis oma olemuselt hoopis iselaadi loom ning tihti jääb segaseks, mille eest õite säärase hinna välja käid.

Tihti ei ole äriklassi sülerid oma tehniliste näitajate osas valikus kõige kõigemad, kuid minnes oma nõudmistes spetsiifilisemaks, muutuvad need aina loogilisemaks.

Äriklassi sülerid on mõeldud vastu pidama ning vaadates kasutatud sülerite rivi müügisalongis, on näha, et just need masinad, olgugi tihti 3-4a vanad, näevad välja nagu uued.

Magneesium, alumiinium, terasraamid jne on võtmesõnadeks.

Rabedat plastikut on vähe ning näiteks HP Elitebook seerial isegi MIL standardile vastavuses testitud.

Samuti räägib äriklassi kasuks näiteks turvalisus ekraan, kui soovid, et kõrvalised pilgud ei näeks, mida ekraanil vaatad või täiendav krüpto lahendus, mis tagab, et olulisi andmeid ei liiguks võõrastesse kätesse, isegi kui arvuti algosadeks võtta.

Sh kui paljudel arvutitel on ekraan kaitstud näiteks Gorrillaglass-iga?

Videote eesmärk ei ole inimesi veenda konkreetseid sülereid ostma vaid tutvustada HP näitel, kuidas erineb äriklassi süler nn tavalisest tarbekauba sülerist, mis paari aastaga ära väsib.

Vaatame äriklassi sülearvutitele otsa HP näitel, millest mudelitähisega Elitebook 1040 G5 on mõeldud olema liikuvaks kontoriks, kus just turvalisusekraan ning kaalu ja robustsete materjali kombinatsioon.



Natukene soodsam kuid materjalide osas sarnane HP Elitebook 840 G5

