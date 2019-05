Lampi osta valgetel öödel, rege rauta suvel

(Sisuturundus)

Vaatamata sellele, et ööd kipuvad siin juba valgeks minema ja õhtul väga vara magama sättides polegi enam vaja lampi põlema panna (aga tavaliselt ikka on), võiks mõelda just nüüd ka oma põhivalgusti peale, mis elutoas valgust annab. Kroonlühtrite ja säästulampide asemel räägime seekord kolmest nutilambist, mis on energiasäästlikud ja häälega, puldiga või nutitelefoniga juhitavad.

Yeelight JIAOYUE YLXD02YL 650

See nutikas laelamp on valikus kas piimjalt valge kopliga või moodsa tähistaevamustriga. Nädalapäevad kestab veel soodushind 145 eurot, mis on võimsa reguleeritava valgustooniga plafooni kohta hea hind. Juhtida saab mobiilist üle Bluetoothi ja WiFi. Saadaval on erirežiimid ja meeleoluvalgused.

Utorch UT30+

Utorchi 36-vatine lamp on lisaks mobiiliäpiga juhtimisele ühilduv ka koduse virtuaalse assistendiga - ütled vaid inglise keeles, mida tahad lambiga teha ja see reageeribki. Töötab nii Amazon Alexa kui Google Home´iga, lisaks kaasas pult. Plafooni läbimõõt on 30 cm ja hind uskumatu soodustusega -60% vaid 36 eurot.

Smart LED Ceiling Light

Ka seda 36-vatist lampi saab juhtida nii mobiiliga kui virtuaalse assistendiga, samuti saab kasutada erinevaid valgusrežiime, taimereid ja seadeid. RGB LED suudab esitada kuni 16 miljonit värvitooni.