VIDEO: Samsung S10e ülevaade - 3 head ja 3 halba

Samsungi S10e on ainulaadne aparaat, tegemist ju Täna ainsa mõistlikus suuruses, preemium-klassi kuuluva seadmega.

Videos anname lihtsa ülevaate kahe nädalasest test-perioodist ning tõstame esile kolme asja mis meeldisid ja mis mitte.

Samsung S seeria on juba mõned kuud väljas olnud.

5G versiooni pole meil siia nii pea mõtet oodata ja ega see mingit lisandväärtust tavalise plussi kõrval annagi.

Tavaline S10 ja S10+ on üsna sarnased ning erinevad teineteisest vaid mõõtmete ja endlikaamerate arvukuse poolest.

Kuid tõmmates eelarvet veelgi koomale tuleb pilti S10E, ehk Samsungi "säästu" lipulaev.

Väiksemad mõõtmed, ekraan mis üle serva ei valgu, puudub ekraani sisene sõrmejäljelugeja ning tagant ära korjatud teleobjektiiv.

Muus üsna sarnane.

AMOLED Ekraan, riistvara näitajad, veekindlus ning juhtmevaba laadimine.

Hinda tänseks umbes 550€, ehk ligi poole vähem pluss versioonist.

