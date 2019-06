FotoFinder avalikustab juunis uue põlvkonna tuvastus-süsteemi nahavähi avastamiseks

Dermatoloogiliste meditsiiniliste pildistamissüsteemide tootja FotoFinder Systems GmbH tutvustab peagi Itaalias uut ATBM Master kehastuudiot, mis lubab esimest korda kasutada automatiseeritud keha kaardistamistehnoloogiast edasi arendatud Total Body Dermoscopy tehnoloogiat. Selle süsteemi tuum on riistvara, kaameratehnoloogia ja eritarkvara omavahelise nutika suhtluse tarkvara, mis aitab diagnoosida erinevaid probleeme.

Lisaks nahavähi diagnostikaplatvormile pakub FotoFinder Bodystudio ATBM seade mooduleid juuste diagnostikaks, esteetikaks ja psoriaasi patsientide raviks. Süsteemi tutvustatakse esmakordselt ekspertidele selle aasta juunis toimuval Milano 24. ülemaailmsel dermatoloogiakongressil WCD.

FotoFinder bodystudio ATBM pakub optimeeritud nahavähi diagnostikat kogu keha dermoskoopiana. Äärmiselt kõrge eraldusvõimega (50 MP), polariseeritud ja spetsiaalselt töödeldud kogu keha fotode (RAW-formaadis) abil saab arst nahakahjustuste struktuuri juba kliinilise pildi põhjal hinnata. Lisaks võimaldavad kõrgekvaliteedilised video-dermatoskoopid veelgi detailsemat ja sügavamat visuaalset ülevaadet naha väiksematest rakustruktuuridest kuni 400-kordse suurenduse abil.

Integreeritud ja täielikult automatiseeritud Bodyscan-tehnoloogia tuvastab olemasolevad nahakahjustused kogu keha kujutisest ja reastab need vastavalt nende asjakohasusele. See lubab arstil tuvastada ebatüüpilisi moole või kahjustusi. Kaasaegsed krüpteerimistehnoloogiad ja uus kasutajahaldus tagavad andmekaitse nõuetele vastava töö ja patsientide andmete kaitse.

"Tehisintellektiga FotoFinder on nahavähi diagnostikas teerajaja. Kõrge riskiga patsientide puhul tähendab pahaloomuliste kasvajate varane avastamine eluliselt vajalikku ajavõitu," ütles FotoFinderi juhatuse liige Kathrin Niemela. "Uue generatsiooni FotoFinder ATBM kehastuudio abil on võimalik täielikku ja kõrglahutusega nahakirjeldust teha kaks korda kiiremini kui eelmisel mudelil. Tänu uuele tööprintsiibile on nähtavad uued ja muutunud moolid palju kiiremini ja täpsemini diagnoositavad, mis lihtsustab eriti kõrge riskiga patsientide ravimist".

Kõik FotoFinderi süsteemid on toodetud FotoFinderi enda tootmisüksuses Saksamaal. FotoFinder on sertifitseeritud vastavalt DIN EN ISO 13485:2016 standardile.

Vaata lähemalt süsteemi toimimist videost: