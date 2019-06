Samsung Galaxy A40s ja Galaxy A60 - väga soodsad uued Samsungi telefonid, mis nüüd Gearbestis olemas

(Sisuturundus)

Samsung tegi Hiina ja India turule väga kvaliteetsed odavad telefonid Galaxy A60 ja Galaxy A40s (Indias Galaxy M30), et püsida paremini konkurentsis. Eestis neid mudeleid veel pole. Kuid Gearbestist saab tellida - meilegi hästi tuntud Samsungi kvaliteet samasuguse ülisoodsa hinnaga, nagu paljud meile tundmatud telefonibrändid kaugelt maalt tellides.

Galaxy A60 - auk kaamera jaoks

Samsung Galaxy A60 (hind praegu 226,25 eurot) on Samsung A-seeria uuenduskuuri läbinud telefon, mis tuleb pärast Galaxy A8s-i välja A-seeria kaamera-auguga ekraani sees. jah, kulmu enam pole - on auk ekraanis, millest vaatab välja esikaamera. Sest ekraanipind on nüüd äärest ääreni ja pole lihtsalt kohta sensorite-kaamerate jaoks.

Infinity-O kaameraga esiekraan annab esiküljel ekraani-korpuse suhteks 92 protsenti. Nii saab suhteliselt käepärase telefoniga suurendada ekraanidiagonaali 6,3 tollini (Full HD+).

Mobiilil on võimas Snapdragon 675 kiibistik, 6 GB RAM-mälu ja 64 GB välkmälu. Kui sellest ikka veel väheks jääb, saab micro-SD kaardi ka lisada.

Tagaküljelt aga leiab kolm kaamerat: 32 MP põhikaamera, 8 MP ülilainurk- ja 5 MP sügavuskaamera. Esiküljel ekraaniaugus istuv selfie-kaamera on samuti väga võimas, 32 MP sensoriga.

Aku on Galaxy A60-l keskpärane - 3500 mAh sõrmejäljelugeja asub tagaküljel.

Nüüd aga vaata uuesti hinda - see mobiil maksab tõesti alla 230 euro.

Galaxy A40s - veel suurem ekraan ja tilgakujuline "mikrokulm"

Samsung Galaxy A40s (hind praegu 218,15 eurot) on loodud Hiina turul teiste odavate brändidega konkureerimiseks ning Samsung on siingi mängu pannud korralikud tehnilised näitajad ja oma tuntud kvaliteedi. Sel mudelil on veelgi suurem ekraan - 6,4-tolline Super AMOLED HD+ Infinity-U (ehk tilgakujulise "mikro-kulmuga") ekraan, Exynos 7904 kiibistik ja korralik 5000 mAh aku.

RAM-mälu on samuti 6 GB, välkmälu 64 GB. Mahukas aku toetab ka 15 W kiirlaadimist. Taga on samuti kolm kaamerat, kuid A60-st nõrgemad: 13 MP põhi-, 5 MP ülilainurk- ja 5 MP sügavuskaamera. Esikaamera on 16 MP.

See telefon on veelgi odavam, aga väga korraliku aku ja kiirlaadimisega.

Kui praegu tellid, oled ilmselt üks esimestest, kes siinkandis sellist mobiili näeb.