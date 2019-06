Valgete ööde ostupidu: säästa igalt elektroonikaostult, mõnelt koguni 90 protsenti!

(Sisuturundus)

Valged ööd on käes ja siis magatakse vähem. Ka e-poes on põhjust just nüüd kiigata eriti soodsaid elektroonikapakkumisi. Südaööst, kella 12-st algab Gearbestis suur Valgete Ööde Ostupidu, mille käigus võidab kõigilt kampaaniatoodetelt 5 või 10 dollarit (ostes üle $60.00 saad $5.00 hinnast alla, üle $150.00 ostes $10.00 alla) või mõnelt tootelt koguni üle 50% tavahinnast või väga palju rohkem. Niigi odavad hinnad saavad veel palju soodsamateks.

Südaööst ja kogu päeva jooksul avanevad kiireimatele, sest kaupa on piiratud koguses, paljud soodsad diilid.

Microlab M200 Subwoofer Multimedia Speaker Set - 18 euroga 100 asemel

Microlabi bassikõlarite komplekti hind on ligi kümme korda tavalisest odavam. 2.1 konfiguratsiooniga komplektis on kolm kõlarit, sealhulgas suur ja võimas Subwoofer kõikeläbistava bassi tekitamiseks. Koguvõimsus on 40 W. Hind on koos kupongiga kampaanialehelt.

Xiaomi Amazfit Stratos - 135 eurot 280 asemel

Xiaomi võimas nutikell-pulsikell-aktiivsusmonitor on praegu saadaval enam-vähem poole hinnaga. Värviline ekraan, nutikella ja spordikella funktsioonid, aku 5 päeva, tervise jälgimine ja täielik veekindlus teevad sellest ühe parima randmekella, mis praegu sellise raha eest saada.

AMAZFIT Verge Multifunctional - 104,4 eurot 151,24 asemel

Xiaomi teinegi nutikell on praegu kolmandiku võrra soodsam - Verge pakub kõiki võimalusi aktiivsele kasutajale oma spordialade träkkimiseks ja aktiivsuse jälgimiseks, lisaks on olemas palju nutikella võimalusi ja suur, palju infot mahutav värviline ekraan.

Xiaomi AMAZFIT Heart Rate Sports - 85,5 eurot 138,84 asemel

Ümmarguse sihverplaadiga mugav ja kompaktne nutikell-aktiivsusmonitor kestab koguni 11 päeva, kuid sisseehitatud GPS-iga muidugi oluliselt vähem. Aitab träkkida aktiivset trenni, salvestab mobiilist sõltumatult ja saadab kogu vajaliku info mobiiliäppi, kui ühendus taastatud. Võid isegi kõrvaklappidest muusikat kuulata, mis tuleb kellast, ilma et telefoni selleks vaja oleks.

Kui jaksad oodata, saadetakse alates Jaanipäevast teele Xiaomi uus Mi Band 4. Vaata selle tutvustust ja tellimise linki siit.

Paljusid juba alanud või iga hetk algavaid sooduspakkumisi, mis kestavad üürikese aja nagu praegune öö, vaata aga Valgete Ööde Ostupeo lehelt.