Huawei kutsub osalema mobiilifoto konkursil InFocus Awards - tunnustust jagavad maailmakuulsad fotograafid

Kui oled tabanud kunagi mõne kordumatu hetke ja soovid teada saada, mida professionaalsed fotograafid sellest arvavad, osale Huawei InFocus Awards´i mobiilifoto konkursil ja saad oma parimaid mobiilipilte proffidel hinnata lasta.

Mobiilikaameraga ei ole kvaliteetsete fotode tegemine enam erivarustusega proffide privileeg, vaid iga nutitelefoni kasutaja võib heaks pildistajaks hakata. Uuemad nutitelefonid võimaldavad oma loomingulisust vabalt väljendada ja teiste poolt sageli märkamata jäänud erakordsete hetkede või avastamata ilu tabamiseks on nüüd vaja vaid teravat silma ja seadme taskust välja võtmist.

Fotograafiaentusiastide ning lootustandvate talentide väljaselgitamiseks ja auhindamiseks kuulutas Huawei välja konkursi Huawei InFocus Awards 2019, mis on mõeldud kõigile Huawei seadmete kasutajatele. Konkursil on kuus kategooriat, millest viis on seotud fotograafiaga: „#Emotion Tag“, „Tere, maailm!“, „Näod“, „Minnes kaugemale“, „Piltjutustus“ ja üks videoformaadile pühendatud kategooria „Elu täna“.

Osalejad saavad esitada oma töid konkursile siit.

Huawei Baltikumi turundusjuhi Dasha Karpilovichi sõnul on iga minut ja iga sekund täis ilusaid hetki, mida loovad inimesed, loomad, paigad ja emotsioonid. „Kõik need hetked on haprad, mistõttu on konkursi üleskutse leida ja pildistada avastamata ilu enda ümber ning saata need fotod InFocus 2019 konkursile. Julgustame inimesi näitama, kui palju varjatud ilu on me ümber. See tuleb lihtsalt üles leida ja nutitelefoni abil jäädvustada,“ lausus Karpilovich.

Maailmakuulsad fotograafid otsustavad

Konkursi veebilehel on õigus igaühel, sealhulgas konkursist osavõtjatel, hääletada oma lemmikpiltide poolt kuni 11. augustini 2019.

Järgmises etapis hindab parimaid töid hoolikalt valitud žürii, mis koosneb ekspertidest ja tunnustatud fotograafidest, sealhulgas

YANMIN WANG – Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna ning Põhjamaade Huawei Consumer Business Group’i president

MARCIN TYSZKA – Poola moefotograaf, kes teeb koostööd maailma enimtuntud ajakirjadega nagu Marie Claire, Harper's Bazaar, Glamour, Elle ja Vogue

NIKOLAJ THANING RENTZMANN – Taani kunstnik, kes on peamiselt pildistab kuulsusi, kuid avaldab oma sotsiaalmeedia kontodel ka maastiku-, linnamaastiku ja loodusfotosid.

EMMA SVENSSON – mitmekülgne vabakutseline fotograaf ja seikluste otsija, kes reisib maailmas ringi.

YENER TORUN – arhitekt ja fotograaf, kes muudab oma tööde kaudu linnamaastikku, kujundab ümber arhitektuuri kui geomeetrilist abstraktsiooni ja loob alternatiivset reaalsust.

VUTHEARA KHAM – Pariisis tegutsev Kambodža päritolu Prantsuse fotograaf, keda köidavad valgus, tänavafotograafia ja linnamaastikud. VuTheara armastab mängida uute perspektiivide ja vaatenurkadega. Ta on tuntud oma kompositsioonidel kujutatud valguse ja graafika poolest ning tema fotode stiili määratlevad Pariisi ja muu maailma tänavapildid.

Auhinnad

Grand Prix võitja saab auhinnaks Huawei MateBook 13, Watch GT, 10 000 eurot ning Trip Advisori vautšeri 250 dollari väärtuses.

Iga kategooria võitja saab Huawei MateBooki, Watch GT, Huawei P30 Pro ja 2000 eurot ning Trip Advisori vautšeri 250 dollari väärtuses.

Iga kategooria teise koha võitja saab Huawei P30 Pro.

Iga kategooria kolmanda koha võitja saab Huawei P30.

Rahvahääletuse auhinna võitja saab Huawei P30 Pro ja Watch GT.