MAX 123 ja Võrguvara ühendavad ärid, sünnib suurim Eesti kapitalil IT-infra ettevõte

Kaks Eesti IT-ettevõtet MAX 123 AS ja Võrguvara OÜ sõlmisid 3. juulil 2019 ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille eesmärgiks on läbirääkimiste alustamine kahe ettevõtte ühinemiseks 2019. aasta jooksul. Pärast ühinemist saab uuest ettevõttest Eesti suurim äriklientidele suunatud IT-taristu lahendusi pakkuv firma, mis põhineb kodumaisel kapitalil.

Läbirääkimiste ajal kuni ametliku ühinemiseni tegutsetakse senistes asukohtades eraldiseisvate meeskondadena.



Ühinemise eesmärkideks on luua suurim eestimaine IT-infra ettevõte Eesti äriklientide ja avaliku sektori teenindamiseks. Fookus on äriklientidele läbimõeldud, töökindlate ja turvaliste IT-infra lahenduste loomisel. Tooteportfellide ühendamisega saab klientidele pakkuda lahendusi küberturbest võrgulahendusteni ja andmekeskustest lõppkasutaja seadmeteni välja. Kindlasti jätkub tähelepanu ka kõrge soovitusindeksi ja klientide rahulolu hoidmisel.

Läbirääkimiste perioodil tehakse õigusaktides lubatud piires koostööd selleks, et hakata tulevikus pakkuma klientidele ühtseid terviklahendusi. Läbirääkimiste edukuse korral on ühinemise lõpuleviimise eeltingimuseks Konkurentsiametilt loa saamine.



„Juba läbirääkimiste algusfaasis oli selgelt näha, et Võrguvara ja MAX 123 täiendavad teineteist suurepäraselt. Võrguvara tugevused on võrgu- ja turvalahendustest ning MAX 123 tugevused serverruumi ja IT-teenuste poolel. Kokku moodustub turul enneolematult täielik portfell ja teenusekvaliteet,“ ütles MAX 123 nõukogu liige Ivo Suursoo.

„Oleme pidevalt otsinud võimalusi oma kliente paremini teenindada, pakkuda võimalikult täielikku kvaliteetset teenuste ja lahenduste valikut. Ühinemine on neis otsingutes järgmine etapp,“ täiendas Jüri Reitsakas, Võrguvara juhatuse liige ja asutaja.



Partnerluslepingus on eraldi ära toodud ka ambitsioon olla IT-infra valdkonna Eesti ihaldusväärseim tööandja, pakkudes spetsialistidele keskkonda isiklikuks ja professionaalseks arenguks.



Ühendettevõtte juhatusse hakkavad kuuluma tegevjuhina Võrguvara senine müügimeeskonna juht Tauno Telvik ja finantsdirektorina MAX 123 tegevjuht Ermo Kiisk. Nõukokku hakkavad kuuluma MAX 123 senine nõukogu liige Ivo Suursoo, Aldur Talkop ja Võrguvara juhatuse liige Jüri Reitsakas.