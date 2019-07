Huawei uued mudelid said öönägemise - mobiiliäpi abiga

Huawei tipptelefonid on varustatud ToF sügavuskaameraga. Time of Flight tehnoloogia on juba palju aastaid vana tehnoloogia, kuid nüüd jõudnud mobiilidesse ja tähendab asjade kauguse mõõtmist valguse objektilt tagasipeegeldumise aja ülitäpse mõõtmisega. Sellega saab tegelikult ka pimedas näha.

ToF kaamera üheks põhiomaduseks ongi pildilolevate asjade kauguse täpne eristamine. Selline lisakaamera on näiteks Huawei P30 Pro´l ja Honor View 20´l. Valgust pole ToF kaameral vaja, sest see saadab ise välja valguskiiri, mille tagasipeegeldumist mõõdab. Nii võib pilkases pimeduses ringi vaadata, mida Luboš Vonáseki äpp Night Vision / ToF Viewer teebki.

ToF sensorit on seni kasutatud ka mängudes, kus näiteks kaameras oleva mängija keha liikumist tuvastatakse, kuid öönägemine on samuti huvitav võimalus: Vonáseki äpp teeb ToF kaamera infost 280×180 pikslise "ööpildi" ja lisab sinna tehisvärvid, et kujutis oleks arusaadav.

Vaata siit videost, mismoodi öönägemine välja näeb:

Rakendus töötab vaid Huawei ToF sensoriga telefonidel, kasutades mobiili laserprojektorit ja valgussensorit. Mõlemat telefoni on Arvutimaailm ka testinud ja käes hoidnud, aga kuna hetkel pole kumbagi telefoni käepärast, siis ei saa kahjuks öövaatlust veel proovida. Kui võimalus avaneb, paneme video üles.