Huawei P30 Pro - 50x suurendus, on mul seda vaja?

Teisipäeval esitleti Pariisis maailmale Huawei uut tooteseeriat P30. Selle telefonid P30 ja P30 Pro muu riistvara poolest väga suurt hüpet tulevikku ei kujutanudki, küll aga olid jälle olulise täiustuse saanud kaamerad. Kas aga 50-kordne suurendus mobiilil mingit praktilist väärtust omab, seda testime juba lähiajal.

Siin aga täpsemalt uuest telefonist ja mida see endast kujutab - juba saab seda ka Eestis osta ja kiiremad saavad endale kingiks Huawei Watch GT nutikella, mida ka meie varsti põhjalikumalt testime.

26. märtsil Pariisi messikeskuses toimunud maailma esmaesitluse raames esitles Huawei oma uusi nutitelefone Huawei P30 ja Huawei P30 Pro. Uued Huawei P30 seeria nutitelefonid on varustatud seni parimate kaameratega, mis kohati ei jää mõnede omaduste poolest alla ka professionaalsetele fotokaameratele. Nutitelefonide varustusse kuulub Huawei SuperSpectrum´i sensor, optiline läätsekomplekt Huawei SuperZoom, uus Time of Flight (TOF) kaamera ning veelgi parem optiline (OIS) ja tehisintellektil põhinev (AI) pildistabilisaatori tehnoloogia.

Tehisintellektiga teravustades on Arvutimaailma esmaste kogemuste põhjal võimsamate suurendustega siiski oht kõik detailid kaotada, nii et tulemuseks võib mõnikord jääda pastelne maal kontuuridega, aga katsetades võib ka midagi üsna head välja võluda. Selle telefoni omapära ongi selles, et rohkem tuleb pilte teha. Kui Mate 20 Pro-ga õnnestus pea iga pilt mingil määral, siis P30-ga on praaki palju rohkem. Tõsi küll, ka mängimisruumi on enam, sest saab ju kruttida peale kuni viiekordse optilise ja kuni 10-kordse hübriidsuumi või 50-kordse digisuurenduse.



Richard Yu.

„Uusima Huawei P30 seeria näol on tegemist läbimurdega aastakümnete pikkuses digikaamerate tehnoloogia arengus, millega pannakse paika uued reeglid ja kujundatakse ümber inimeste arusaam mobiiltelefonide fotograafiavõimalustest,“ ütles Huawei tegevjuht Richard Yu esmaesitlusel, lisades, et Huawei SuperSpectrum sensor ja SuperZoom lääts võimaldavad viia mitte üksnes fotograafia, vaid ka videograafia uuele tasandile.

Fotograafia uusim tase

Niisiis sai uus kaamera juba enne väljatulekut testijate käest maksimumhinded: rekordilised DxOMark´i tulemused. Huawei P30 Pro pälvis seal skooriks 112. Nii foto- kui ka videograafia vallas kasutab Huawei P30 Pro Leica Quad Camera süsteemi, mille koosseisu kuulub Huawei SuperSpectrum sensoriga varustatud 40 MP põhikaamera, 20 MP ülilainurk-kaamera, 8 MP telefotokaamera ja Huawei Time-of-Flight (TOF) kaamera koos 32 MP esikaameraga, mis võimaldab teha kvaliteetseid selfisid.

1/1,7-tolline Huawei SuperSpectrum sensor kasutab valgust täiesti uuel moel. RYYB SuperSpectrum sensor erineb traditsioonilisest RGBG Bayeri filtrist, kuna rohelised pikslid on asendatud kvaliteetsemate kollaste pikslitega, andes Huawei P30 ja P30 Pro nutitelefonide kõrgeimaks ISO väärtuseks vastavalt 204 800 ja 409 600.

Öövõte on alates Huawei P20-st olnud väga heal tasemel, ka P30 Pro teeb neid hästi (klõpsa pildil, et näha originaali):

F/1.6 avaga sensori abil on võimalik teha ülilainurkfotosid, jättes pildile rohkem ümbritsevat maailma. Tänu suurele RYYB sensorile ning Huawei tehisintellektil põhinevale AIS ja optilisele OIS pildistabilisatsiooni tehnoloogiale on Huawei P30 Pro nutitelefoniga võimalik saavutada senisest erksamad fototulemused ükskõik millises valguses. Isegi öösel tehtud pildid on äärmiselt detailsed, sest optiliselt stabiliseeritud põhi- ja telefotokaamerad neutraliseerivad värinat, mis tavaliselt kaasneb mobiiltelefoni käes hoidmisega.

Huawei SuperZoom toetab kuni 5-kordse optilise suumi, 10-kordse hübriidsuumi ja 50-kordse digitaalse suumiga kõrgekvaliteedilist suurendust, mis saavutatakse objektiivi periskoopdisainiga. Optilise prisma element telefotokaameras murrab valgust, et maksimeerida fookuskaugust, samal ajal minimeerides kaamera suurust seadme disaini osas järeleandmisi tegemata.

Pildiulatus on uuel kaameral selline (Eiffeli torn lainurgaga ja maksimaalse suurendusega torni tippu):

Jah, 50-kordset suurendust sul tõenäoliselt väga tihti vaja ei lähe.

Huawei P30 Pro nutitelefonide varustusse kuulub lisaks Time-of-Flight (TOF) kaamera, mille sügavusteravus võimaldab saavutada täpse pildisegmentatsiooni. Täpse distantsi mõõtmise funktsiooni abil on võimalik mängida erinevate tausta teravuse (bokeh) tasanditega alates üliteravast taustast kuni maheda Leica-stiilis hägususeni, mis toob pildistatava objekti igas olukorras esile.

Tehisintellektil põhinev AI HDR+ võimaldab nii esi- kui tagakaameratel kombineerida kiirelt järjestiku tehtud fotosid, et optimeerida ülevalgustatud ja tagantvalgustusega selfisid.

Uus tase videos

Uute videofunktsioonide valikuga Huawei P30 seeria nutitelefonid teevad kvaliteetseid videoid ka hämaras valguses, muutes öised videoklipid selgemaks.

Siin on üks test, mille Arvutimaailm tegi öises Pariisis:

SuperZoom-objektiiv ja tehisintellektiga videotöötlusrakendus AI Movie Editor tuvastab automaatselt tegevuse haripunktid ning annab harrastaja käsutusse tööriistad, millega lisada taustamuusikat ja eriefekte, nagu näiteks time-lapse ja aegluubis filmimine.

Huawei Dual-View kahevaateline režiim aga annab videotele täiesti uuesti perspektiivi, mida tavalised kaamerad ei paku - isegi kõige profimad. Näiteks saab Huawei P30 seeria seadmetel kasutada kaht tagakaamerat korraga, et filmida erinevaid videoid samaaegselt nii lainurgaga kui suurendusega režiimis. Dual-View režiimil saab filmida korraga nii ülilainurk- kui ka suumklippi – näidates ekraanil paremal panoraami ning vasakul lähivõtet.

Erinevad efektsed disainid

P30 seeria paistab silma uute materjalide kasutuse poolest. 6,1-tolline Huawei P30 ja 6,47-tolline Huawei P30 Pro on saadaval klassikalises mustas ja pärlvalges ning kolmes uudses värviüleminekuga toonis – “Hõõguv koidik” (Amber Sunshine), “Õhuline kristall” (Breathing Crystal) ja “Virmalised” (Aurora), mis on saavutatud tõhusa inkjet-tehnoloogiaga kihiliselt materjali pinnale kandes.

Ekraani FHD+ (2340x1080) resolutsiooniga paneeli lõikub eriti kitsas tilgakujuline "kolm", mis hõivab vähem vaatevälja. Huawei ei hakanud P30-le moodsat "auku" kaamera jaoks tegema.

Veel olulisi uuendusi, mis uutest telefonidest leiab:

Huawei Kirin 980 protsessoriga on P30 seeria mudelite puhul parim sooritus ühendatud tippklassi jõudlusega. Dual NPU-ga 7 nm Kirin 980 toetab kiiremat kujundituvastust.

Huawei P seeria nutiseadmed toimivad operatsioonisüsteemiga EMUI 9.1, milles uudsena kasutatakse laiendatavat Read-Only failisüsteemi (Extendable Read-Only File System, EROFS), mis suurendab märkimisväärselt mäluseadme lugemiskiirust. Uusim operatsioonisüsteem toetab ka Huawei Share One-Hop jagamissüsteemi, mille abil saab Huawei nutitelefonide ja arvutite vahel sujuvalt faile jagada vaid lähikontaktiga.

40 W SuperCharge´i kiirlaadimise tehnoloogia ja pika kestvusega 4200 mAh aku tähendavad, et need seadmed kestavad enam kui kogu päeva intensiivse kasutamisega.

Huawei P seeria nutiseadmed on varustatud grafeeniga jahutussüsteemiga, mis tagab temperatuuri eriti tõhusa reguleerimise.

Mõlema seadmega käib kaasas uutmoodi Dual SIM-kaardi pesa (nn seljad vastamisi) ja Dual VoLTE ühenduvus ehk kahe SIM-iga üle LTE kõned.

Huawei P30 nutitelefonid on Eestis müügil alates 27. märtsist kolmes värvitoonis – must, “Õhuline kristall” (Breathing Crystal) ja “Virmalised” (Aurora). P30 hinnad Eestis algavad 699 eurost, P30 Pro 128 GB 899 eurost ning P30 Pro 256 GB 999 eurost. Huawei Watch GT hinnad algavad 249 eurost.