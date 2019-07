Huawei käive kasvas 23% vaatamata USA müügikeelule

Eile Shenzenis toimunud pressikonverentsil andis Huawei teada, et ettevõtte käive kasvas selle aasta esimeses pooles 23% ehk oli ligikaudu 53 miljardit eurot.

Huawei müüs esimesel poolaastal 118 miljonit nutitelefoni, mis on 24% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Lisaks kasvas sel perioodil ka tahvelarvutite, sülearvutite ning nutikellade müük. Kokku kasutab Huawei seadmeid üle 500 miljoni inimese.

Huawei Juhatuse esimees Liang Hua sõnul kasvas ettevõtte käive jaanuarist 2019 kuni maini jõudsalt: “Tänu aasta esimeses poolest tehtud tugevale tööle kasvas ettevõtte käive ka peale ärikeelu kehtestamist. Huaweile seatud USA ärikeeld mõjutas küll ettevõtte arendustegevusi, kuid sellega oli võimalik kohaneda.”

“Huawei on kindel, et peale praeguste väljakutsete ületamist jätkab ettevõte uues kasvutempos,” kinnitas Ling Hua. Ta lisas, et vaatamata komplikatsioonidele kavatseb Huawei jätkata plaanipäraselt ning investeerida 15 miljardit eurot teadus- ning arendustegevustesse.