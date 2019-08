Autonoomne robotlaev NYMO sõidab ülehomme iseseisvalt Keri saarele

31. augustil ehk sel laupäeval kell 12 sõidab autonoomne robotlaev NYMO Leppneeme sadamast Keri saarele, et tähistada Keri tuletorni 300. aastapäeva. Sümboolselt viiakse Keri saarele küttepuid muinastulede öö lõkke süütamiseks.

Tormi korral siiski robot veel merele ei lähe.

Hyrles OÜ ja MEC Insenerilahendused OÜ on koostöös Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudiga tegelenud selle aasta algusest autonoomse robotlaeva väljaarendamisega. Robotlaeva nimeks on NYMO.

Robotlaeva arendamiseks õnnestus meeskonnal kaasata sihtasutuse Archimedes nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud toetus. Kokku on robotplatvormi eelarve kuni 0,5 miljonit eurot.

Tallinna Tehnikaülikooli energeetikadoktor Heigo Mõlderi sõnul on NYMO universaalne ja võimekas modullaarne robotplatvorm, mis võimaldab pakivedu merel, tuvastada sadamas õlireostust, teha mereuuringuid ja teisi merel sobivaid operatsioone otsese inimese sekkumiseta. „Hetkel on tegemist prototüübiga, mida mõne konkreetse ülesande jaoks on võimalik kohandada,“ lisas Mõlder.

NYMO tehnilised andmed: