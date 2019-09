Neli nippi, mille abil vältida lapse suuri telefoniarveid

Kool algas ja jrgmise kuu alguses näevad lapsevanematest mõned telefoniarvel üsna halbu üllatusi. Paljud värsked kooliõpilased, kes on endale kingiks esimese mobiili või nutitelefoni saanud, võivad tekitada lapsevanemate jaoks uue ja põneva mänguasjaga üllatavalt suure arve.

Sellest, mida peaks silmas pidama, et lapse mobiiliarved liiga suureks ei kujuneks, räägib Tele2 klienditeeninduse direktor Sirli Seliov.

Kehtesta reeglid

“Kõige lihtsam viis lapse tekitatud suuri mobiiliarveid vältida on kindlate reeglite kokku leppimine – milliseid asju tohib laps ise alla laadida ning mida mitte. Reegel võiks seejuures olla, et tasuliste puhul tuleb küsida ema või isa luba,” rääkis Seliov. Samuti soovitab klienditeeninduse direktor mitte siduda enda pangakaarti lapse Google’i või iTunes’i kontoga ning turvata kontot parooliga. “See paneb võib-olla lapsed mõtlema, kas ost või uue mängu alla laadimine on siiski vajalik või mitte,” lisas ta.

Piira tasulistele numbritele helistamist

“Lastele peaks kindlasti selgitama, millised on eritariifsed numbrid, kuhu ei tohi ilma loata helistada või sõnumeid saata. Samuti peab lapsega rääkima sellest, et erinevatesse telemängudesse helistamise eest tuleb üldjuhul maksta,” soovitas Seliov ning rõhutas, et just lapsed on ühed aktiivsemad tasulistele numbritele helistajad. “Sama asjaolu ilmnes ka näiteks telemängu “Mängi ja Võida” puhul, kus suure osa kõnesid tegid just väikesed telefonikasutajad,” rääkis klienditeeninduse direktor, kelle sõnul on nüüdseks klientide kaitseks leping teenusepakkujaga lõpetatud.

Tee õige paketivalik

Seliovi sõnul tuleks kindlasti valida lapsele pakett, mis sobiks hästi tema vajadustega. “Lapsed vaatavad sageli telefonist videoid või kuulavad muusikat ning on seega väga aktiivsed netikasutajad. Piisava andmemahuga paketi korral ei ole ohtu, et laps iseseisvalt netimahtu juurde ostab või kallemaid alternatiive kasutama hakkab,” rääkis ta. Selleks, et arveid veelgi paremini hallata, soovitas Seliov kõnekaarti – nii saab raha kaardile laadida väikeste summade kaupa ning kulusid on kergem kontrollida.

Usalda, aga kontrolli

Kuigi lapsega võib vestelda ning reeglites kokku leppida, tasub aeg-ajalt ka ise tema tegemistel silm peal hoida. “Vanemad võiksid umbes kord nädalas iseteenindusest vaadata, kui palju on teenuseid kasutatud. Kui silma jääb miskit, milles varasemalt kokku lepitud pole või mis on keelatud, tasub maha istuda ning lapsega sellest rääkida,” rääkis Seliov, kelle sõnul saab sel teel mitmeid suuri kulutusi ennetada.