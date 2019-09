AOC tõi välja uue seeria soodsaid mängurimonitore

144 Hz ja üle 120% sRGB värviulatust on nüüd ka soodsama hinnaklassi monitorides. Mängurimonitoride spetsialist AOC teatas uue monitorisarja G2 väljatulemisest, mis ongi odav seeria neljast Full HD (1920x1080 pikslit) monitorist: 27-tollised (68,6 cm) 27G2U ja 27G2U5 ning 23,8-tollised (60,4 cm) mudelid 24G2U ja 24G2U5.

144 Hz värskendussagedusega on mudelid 27G2U ja 24G2U, 75 Hz värskendussagedusega 27G2U5 ja 24G2U5. Kõik neli on varustatud AMD FreeSynciga ning pakuvad 1 ms reageerimisajaga (MPRT), mis tagab sujuva mängukogemuse ilma liikumise hägustamiseta. Värvitäpsetel IPS-paneelidel põhinevate G2-seeria monitoride kujutis on ere ja laia vaatenurgaga (178°/178°). Kõigil mudelitel on uudne silmatorkav disain punaste aktsentidega raamil ja monitori tagaküljel ning ergonoomiliseks mängukogemuseks saab reguleerida kõrgust kuni 130 mm.

27-tollisel 27G2U-l ja 23,8-tollisel 24G2U-l on IPS-paneelid vastavalt 120 % ja 126 % sRGB-värvigamma ulatusega, tagades värvide loomuliku taasesituse ja pilkupüüdvad visuaalid. Tänu väga kiirele 144 Hz värskendussagedusele ja 1 ms reageerimisajale (MPRT) tagavad monitorid sujuva mängu ning sobivad kõigi mängurite ootustele, sobides sealhulgas kiirete laskmismängude, mitme mängijaga lahingumängude (MOBA) ja ja paljude teiste mängutüüpide jaoks.

Aeglasema reageerimiskiirusega mudelid sobivad näiteks strateegia- ja seiklusmängude fännidele, kes ei vaja väga kõrgeid värskendussagedusi. Needki mudelid tähistavad olulist edasiminekut võrreldes tavapäraste 60 Hz monitoridega.

G2-seeria mudelitel on muidki mänguspetsiifilisi funktsioone. Madal sisendviivitus tagab, et kasutajad saavad visuaalse tagasiside ilma märgatava viivituseta. AOC Game Colori seadeid kohandades saab mängija värviküllastust suurendada või vähendada, et paremini vastaseid näha ja sellega eelisseisus olla. Funktsioon Dial Point asetab ekraani keskele sihikujoonestiku, mis aitab täpselt ja veatult sihtida. FlickerFree tehnoloogia ja Low Blue Lighti režiim võimaldavad pidada pikemaid mängusessioone, ilma et silmad väsiks. Lisaks sisaldub paketis ka uus kohandatud tarkvara monitori mänguseadete reguleerimiseks.

Ühenduvus

Kõigil neljal mudelil on kaks HDMI-liidest, DisplayPort eri allikate ühendamiseks ja VGA sisend vanemate arvutite jaoks. Kasutaja saab ühendada peakomplekti kõrvaklappide väljundisse või kasutada sisseehitatud 2 W kõlareid. Sisseehitatud USB-jaotur võimaldab mänguril ühendada lisaseadmeid, näiteks klaviatuuri ja hiirt, mis jätab mängulauale rohkem ruumi.

144 Hz mudelid 27G2U ja 24G2U jõuavad kauplustesse septembris ning 75 Hz 27G2U5 ja 24G2U5 2019. aasta oktoobris. Monitoride tootja soovitatud jaehinnad on järgmised: