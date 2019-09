Eesti tootmisettevõte valiti Briti Kaubanduskoja poolt parimaks

75000 liikmega Briti Kaubanduskoda (British Chamber of Commerce) valib sel aastal juba 16. korda parimaid ettevõtteid. Auhindu jagatakse majandust edendevatele firmadele 9 kategoorias, mille hulka kuuluvad „Aasta väikefirma“, „Aasta eksportija“ kui ka „Parim tehnoloogiline lahendus“ (Best Use of Tech).

Eesti tootmisettevõte Fractory valiti 7 miljoni elanikuga North West piirkonnas just parima tehnoloogilise lahenduse pakkujaks.

Auhinna tõi Fractory’le automaatselt hindasid ning tarneaegasid pakkuv tootmisplatvorm.

Ajakulu probleem lahendatakse

Eestimaine firma, kel UK-s kontor, lahendab tehnoloogia abil inseneride ajakuluga seonduvat probleemi. Nimelt nõuab tootmise hinnastamine tavaliselt edasi-tagasi meilide vahetamist ning lõpliku pakkumise saamine võib võtta päevi.

Fractory platvormilt saab hinna aga sekunditega, laadides üles tootmisjoonised või -mudelid. Viimane võimalus pakub olulist ajasäästu ka selle arvelt, et insenerid saavad töid tellida ka jooniseid tegemata.

Koondades enda alla üle 30 tootja mitmest riigist, võtab Fractory vastutuse tootmise, kvaliteedi ning tarne eest.

Kuigi „Parima tehnoloogilise lahenduse“ kategooriast võis leida ettevõtteid väga erinevatest valdkondadest, hakkas žüriile pikaaegse tööstuskultuuriga UK-s just eestimaine väärtuspakkumine silma.

Võistluse edasine kulg

Kui esimeses voorus valiti igas kategoorias regionaalsed võitjad, siis pärast autasustamist jätkub võistlus rahvuslikul tasandil.

Fractory hakkab rinda pistma teiste regionaalsete võitjatega nagu Nitec Solutions, Network Telecom ning Generate UK, kes kõik erinevatelt aladelt – alates pilveandmetöötlusest kuni digiturunduseni.

Üleriigilised võitjad kuulutatakse välja novembrikuu jooksul.