Cat Phones toob turule telefoni Cat B26, mis on üks tugevamaid üldse

Kui tahad tõeliselt vastupidavat telefoni, mida võib korduvalt igast asendist vastu betooni pilduda, siis tuleb leppida laia ekraani asemel nuppudega, sest Cat Phones on teinud just sellise, nuppudega telefoni maksimaalselt vastupidavaks ja militaarstandarditele vastavaks. Uus Cat B26 on ilmselt üks tugevamaid telefone.

Cat B26 pakub veel lisaks kauakestvat akut, kuid ei paku nutitelefoni omadusi. Seega pead äppide jaoks, kui neid vajad, kuhugi kindlasse kohta kaasa panema nutitelefoni. Samuti pole telefonil head kaamerat ja palju mälumahtu, aga oma kõned saad kindlasti igas olukorras selle mobiiliga peetud.

IP68 kaitse tagab kindluse vee (kuni 1,2 meetrit) ja tolmu sissetungi vastu ning MIL SPEC 810G sertifikaat kindlustab, et korpus suudab välja kannatada korduvat kukkumist betoonile 1,8 m kõrguselt, lisaks peab seade vastu äärmuslikele temperatuuridele. 1500 mAh äravõetav aku töötab ühe laadimisega kuni 18 päeva ooterežiimil, sellel on sisseehitatud ere taskulamp ning aas rihma jaoks.

Telefoni Cat B26 tootja poolt soovitatud jaehind on 59 eurot ja see on saadaval Euroopa suuremate edasimüüjate vahendusel.

Põhiomadused:

läbinud kukkumiskatsed kuni 1,8m kõrguselt betoonile

vee- ja tolmukindel (IP68): liiva-, tolmu- ja mustusekindel veekindel kuni 1,2 m sügavusel 35 minutit läbinud kukkumiskatsed kuni 1,8m kõrguselt vastu betooni



vastab MIL SPEC 810G standardile: termiline šokk: talub temperatuurierinevusi vahemikus –2 °C kuni 55 °C kuni 4 tundi. vibratsioonikindel: kategooria 4 niiskuse- ja soolaudukindel



Ühendusvõimalused:

GSM Quad Band

Bluetooth® 2.1

3,5 mm audiopistik

Micro USB 2.0

Dual SIM

aku: 1500 mAh, äravõetav liitium-ioonaku, kuni 13 tundi kõneaega, 18 päeva ooterežiimil

Muud omadused:

füüsilised nupud

taskulamp

rihma aas

Multimeedia:

FM raadio, meediamängija

Ekraan:

2,4-tolline QVGA

Kaamera:

2 MP

Mälu: