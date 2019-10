ADM ja Primend hakkasid koos Suurbritannias IT-teenust pakkuma

ADM Cloudtech ja Primend alustasid Suurbritannias koostööd, sõlmides pilveteenuste ettevõttega Primend koostöölepingu, et pakkuda Suurbritannias IT-lahendusi.

ADM Cloudtech ja Primend hakkavad ühiselt pakkuma pilve- ja tarkvarateenuseid nii olemasolevatele kui uutele ADM Cloudtechi Suurbritannias tegutsevatele klientidele. Esimene selline klient on Central Surrey Health, mis osutab tervishoiuteenuseid Suurbritannia riikliku ja suurima tervishoiuteenuste osutaja National Health Service nimel.

"Selleks, et klient saaks muretult keskenduda oma põhitegevusele, kaasame me sageli ise partnereid, kes aitavad katta erinevaid oskusi. Üks sellistest teenustest, mida meie kliendid sageli küsivad, on Microsoft Office 365. Primend on selles valdkonnas üks tugevamaid tegijaid ning nende Office365 teadmised ja juurutuskogemused erineva suurusega organisatsioonides täiendavad meie kompetentsi parimal võimalikul moel," ütles ADM Cloudtech juht Klemens Arro.

"Primend on seadnud oma missiooniks luua lahendusi inimeste jaoks, kes soovivad muuta oma ettevõtted edukamaks ning tunneme, et selles osas kattuvad meie eesmärgid ADM'iga. Selleks, et kliendile pakkuda parimat teenust, ei ole me kunagi kartnud koostööd ega kaasata partnereid," sõnas Primendi asutajaliige ja pilveteenuste müügijuht Rene Kaalo.

Käesoleva aasta suvel võitis ADM Cloudtech Suurbritannia valitsuse pilveteenuste raamhanke kõigis kategooriates ning lisati riiklikku andmebaasi, mis võimaldab ADM Cloudtechil edaspidi automaatselt ja lihtsustatult osaleda riiklike pilveteenuste hangetel.

ADM Cloudtech, mis kuulub 1997. aastal asutatud ADM gruppi, on spetsialiseerunud Amazoni, Google'i ja Microsofti pilvetehnoloogiatele. Klientideks on tuntud Eesti ja rahvusvahelised organisatsioonid Hewlett-Packard, Bosch ja Siemens Home Appliances Group (B/S/H), Amnesty International UK, G4S, Coop, Swedbank, Amserv Group, SK ID Solutions ja mitmed riigiasutused. Primend sai alguse 2014. aastal, klientideks on keskmised ja suured rahvusvahelised ettevõtted, kes tellivad erinevate pilveteenuste juurutamist ja liidestamist.