Kas teadsid, mitu meetrit sa päevas keskmiselt mobiiliekraani kerid?

Mobiilitootja OnePlus tellis uuringufirmalt Onepoll üle-Euroopalise nutitelefonide kasutamise harjumuste uuringu, mille keskmes oli scrolling ehk ekraani kerimine. Uuringu tulemusena selgus, et keskmine eurooplane kerib telefonis umbes 180 meetrit sisu päevas. Ajaliselt kulub sellele umbes 62 minutit. Valimi 9000 vastaja ühte äärmusesse kuuluvad kasutajad, kes rullivad ekraani päevas 4 tundi ehk pea 700 meetrit – see on kaks korda pikem kui Tallinna teletorni kõrgus.

Enamus (53%) küsitletutest vastas, et nad veedavad aega peamiselt Facebookis, neljandik (27%) Instagrammis. Ligikaudu kaks protsenti veedavad kõige rohkem aega tutvumisäppides nagu Tinder jms. Suhteäppides on kõige aktiivsemad rootslased (2,60% vastanutest), teisel kohal on 2,5 protsendiga soomlased ja britid. Enamus vastanutest (59%) tunnistas, et nad sirvivad veebis ilma konkreetse eesmärgita sihitult.

Uurijad analüüsisid ka seda, kuidas praktikas telefonis sirvimine välja näeb. Pool (50%) eurooplastest kasutab üles või alla kerimiseks nimetissõrme, 35% aga kasutab pöidlaid. Neljandik (25%) rullib telefoni ekraani tualetis ja viiendik (20%) kontoris või koolis. 5% vastanutest märkis, et nad kasutavad puuteekraanis kerimiseks midagi muud peale näppude, kuid nad ei täpsustanud, mida. Hoolimata ekraani ees veedetud ajast peab vaid 7% eurooplastest uue telefoni ostmisel kõige olulisemaks ekraani. Teistest enam väärtustavad kvaliteetset ekraani soomlased.

OnePlus Soome ja Baltimaade juht Tuomas Lampen kommenteeris: “Nutitelefoni ekraan on aken kasutajate sisule – olgu see uudiste lugemine, sõpradega ja lähedastega ühiste hetkede jagamine või flirtimine. Just seetõttu on 90-hertsiline ekraan uus norm nutitelefonide loomisel. Me ei ole varasemalt kunagi kulutanud nii palju aega ekraani kasutamisele. Miks mitte kasutada selleks ekraani, mis võimaldab seda teha kiirelt ja sujuvalt?”