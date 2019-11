Mis on uduses pimeduses ehk Honor 20 aastase testi hämar oktoobrikuu

Teine kuu Honor 20-ga möödus oktoobrikuistes vihmasadudes ja hämaruses, kuid vahepeal oli päikest ja siis ka värve piisavalt, et testida mobiili kaameravõimekust erinevates olukordades.

Siiamaani on telefon käitunud igati eeskujulikult. Väga kiire, kuid see on uute telefonide puhul juba tavaline. Isegi paarisajaeurosed uued mobiilid on kiired, küsimus on muudes detailides, näiteks kaamera headuses.

Aga teeme siiski ka mõned kiiruse ja sujuvuse testid. Näiteks klaverirakendus Perfect Piano nõuab üsna kiiret reageerimist. Äpp töötab ilma igasuguse nähtava viiteta ja kiirelt.

Piltide puhul jääb aga mõnikord tubastes või hämaramates tingimustes tunne, et teravusega võib olla probleeme rohkem, kui näiteks mõnede uute Huawei tippmudelitega. Uduseid praake tuleb ette tihedamini, kuid rasketes oludes palju kaadreid tehes saab terava stseeni lõpuks ikkagi kätte. Honor 20-l on hämaras tehisintellektiga teravustamise funktsioon, mis eemaldab müra ja suurendab teravust.

Siin on test panoraamirežiimiga (klõpsa piltidel, avaneb originaal):

Lähivõte kipub teinekord jääma natuke udune. Tuleb leida õige kaugus ja oodata, siis teravustatakse ka hämaramates oludes.

Vaata originaalilt, kui hästi maja fassaaditriibud välja joonistuvad:

Suurendus (väljalõige):

Andsime Honor 20 kaasa Nordic Business Forumile. Siin kaks panoraampilti ja video hämarast saalist:

Videoid tehes stabiliseerib telefon ise päris hästi käest filmides, gimbali järele otsest vajadust pole, kui valgustingimused on normaalsed.

HDR hämaras tekitab suhteliselt vähe müra, kuid peab tegema mitu katset, et saada täielikult terav pilt.

Kokkuvõttes on siiski väga lihtne teha häid pilte automaatrežiimis - ise seadeid valimata paneb tehisintelllekt enamasti kõik üsna õigesti paika.