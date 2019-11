Cat toob välja õhukese ja tugeva kestvustelefoni Cat S52

Caterpillari ja Land Roveri ühine mobiilibränd Cat Phones tõi välja selle sügise uusima kestvustelefoni, mis mahub lahedamalt taskusse.

Vastupidav Cat S52 on võrreldes tootja seniste mudelitega õhem, koguni nii palju, et õhem mõnedest tavalistest nutitelefonidest koos lisatud korpustega.

9,69 mm paksune ja 210 g kaaluv tugeva alumiiniumkorpusega ja õhukese libisemiskindla kummeeritud TPU-tagaküljega telefon on esiküljelt üleni kaetud kriimustus- ja mõranemiskindla Corning Gorilla 6 klaasiga. Lisaks on telefonil mõned metallist nupud ja veekindlad SIM kaardi, laadimis- ja kõrvaklapiaugud.

Kuigi uue Cat S52 telefoni disain on tavapärasest elegantsem, on see sama tugev kui varasemad paksemad mudelid. Telefon peab vastu kukkumistele kuni 1,5 meetri kõrguselt, on mustuse- ja tolmukindel ning täielikult veekindel vastavalt IP68 kaitseastmele.

Samuti vastab mobiil USA sõjaväe militaarstandardile MIL STD 810G, mis tähendab, et on läbinud rea vastupidavuskatseid, mille käigus testiti telefoni äärmuslike temperatuurikõikumistega, ülikõrgel ja –madalal temperatuuril, vibratsiooni käes, trumlis ja soolaudus, et kinnitada Cat S52 töökindlus kõikvõimalikes tingimustes.

Sony Dual Pixel sensoriga tagakaamera võimaldab kiiret ja täpset teravustamist, f/1,8 ava ja 1,4 μm pikslisuurus tagavad parema toimimise hämaras.

„Statistika näitab, et igal kolmandal eurooplasel on telefon viimase kolme aasta jooksul igapäevaste kukkumiste ja äparduste tagajärjel tõsiselt kahjustada saanud – see tähendab, et paljud telefonid purunevad. Lisaks sellele, et telefoni parandamine või väljavahetamine on tarbija jaoks äärmiselt tülikas, võib see osutuda ka kulukaks. Cat S52 on aga selline nutitelefon, mida igapäevaelu ei suuda murda. Seega on inimestel veel üks asi vähem, mille pärast muretseda,“ sõnas Peter Cunningham, Bullitt Groupi asepresident tooteportfelli alal.

Cat S52 soovituslik jaehind on 499 eurot. Seda saab osta alates 12. novembrist 2019 veebist aadressilt www.catphones.com ning Euroopa suurematelt mobiilsideoperaatoritelt ja jaekauplustest.

Tehnilised andmed

Maailma kõige õhem kestvusmobiiltelefon Cat S52

Hind: 499 eurot

Vastupidavus: läbinud 30-kordse mahapillamiskatse 1,5 m kõrguselt terasele, sealhulgas kõigile külgedele ja nurkadele; kaitseklass (IP68) tähendab seda, et korpus on liiva-, tolmu- ja mustusekindel, veekindel kuni 1,5 m sügavuseni kuni 35 minutit, Mil Spec 810G´le vastavalt talub termošokki ehk suuri temperatuurikõikumisi vahemikus –30 °C...65 °C kuni 24 tundi, vibratsioonikindluse 4. kategooria, vastupidav niiskusele ja soolaudule.

Kriimustuskindlus: ei vaja ümbrist, ekraani kaitseb Gorilla® Glass® 6

Kaamerad: tagumine Dual Pixel Sony 12 MP sensoriga, f/1,8, 1,4 μm, PDAF, EIS; eesmine 8 MP sensoriga

Aku: 3100 mAh (kiirlaadimise toega)

Operatsioonisüsteem: Android9, garanteeritud Android 10 värskendus ja 90-päevased turvapaigad

Ekraan: 5,65-tolline HD+, 18:9, IPS (1440 x 720), puutetundlik (ka kinnastega kasutades)

Mälu: 4 GB RAM, 64 GB ROM, laiendatav microSD-kaardiga

Protsessor: Mediatek Helio P35 Octacore 2,3 GHz

Mobiilne andmeside ja võrgukõned: LTE Cat 6 (VoWiFi, VoLTE, ViLTE tugi)

WiFi: 2,4 GHz / 5 GHz

Muud ühendused: Bluetooth 5.0, NFC

Navigatsioon: GPS, AGPS, GLONASS/Galileo

SIM: Nano SIM (kahe ja ühe SIM-kaardiga versioonid)

Turvalisus: sõrmejäljelugeja

Ühenduspesad: USB C (veekindel), 3,5 mm audiopesa (veekindel)

Mõõtmed: 158,1 x 76,6 x 9,69 mm

Kaal: 210 g