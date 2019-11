Piirkonna suurim serverikeskus sai Saue lähedale ehitusloa

Saue vallavalitsus allkirjastas ehitusloa, mille kohaselt kerkib valda Baltikumi suurim andmekeskus. Oleme sellest varemgi kirjutanud, nüüd läheb siis ehituseks.

Andmekeskuse rajaja, MCF Group Estonia juhi Kert Everti sõnul on see esimene andmekeskus Eestis, mille detailplaneering ja ehitusluba on koostatud spetsiaalselt lähtudes andmekeskuse vajadustest. “Planeering ja luba vastavad ka Eesti riigi infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe ISKE standardile,” ütles Evert.

MCF andmekeskus rajatakse mitmes etapis. Kert Everti sõnul on esimese etapi ehitamise hind suurusjärgus 25 miljonit eurot ning kogumaksumus üle 100 miljoni euro. “Praegu käib kolme suure ehitusettevõtte vahel hange ja peatöövõtja selgub lähiajal, misjärel alustame kohe ka ehitusega,” ütles Evert.

Kert Everti kinnitusel tagab valitud asukoht nii parimad eeldused turvanõuete täitmiseks ning piirkonnast jooksevad läbi vajalikud suuremahulised fiiberoptika- ja elektriühendused. Viimase tagamiseks on sõlmitud leping Eleringiga.

Andmekeskus projekteeriti koostöös Soome erialaspetsialistidega. Hoone ülesehitus on modulaarne, mis tähendab, et iga kliendi jaoks on võimalik välja ehitada vajadustest lähtuvalt privaatsed seadmeruumid. Lisaks luuakse võimalused tänapäeval populaarsust koguvate väikeste konteinertüüpi andmekeskuste majutamiseks.

Andmekeskuse projekti algatasid 2015. aastal nimekad ja pikaajalise kogemusega Eesti ning Soome erainvestorid. Investorid on projekti valitud eelkõige nende kompetentsi ja kogemuste põhjal. Meeskonna kogemus hõlmab suurprojektide juhtimist, ehitust, andmekeskuste rajamist, loodussäästlikku investeerimist, elektri tootmist ja müüki.

Projektil on aidanud praegusesse etappi jõuda teiste seas ka näiteks EAS ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning veel kümmekond avaliku ja erasektori asutust.

Saue ja Harku valla piirile rajatava andmekeskuse hoonete pindala on 14000 – 35000 ruutmeetrit mahutavusega 1000+ seadmekappi 40 000 serveriga. Andmekeskuse võimsus on 20+ megavatti, mida tagavad kaks 110-kilovoldist sõltumatut elektriühendust ning lisaks diiselgeneraatorite 200000-liitrine kütusevaru.

2021. aastaks valmib Tallinna külje all veel teinegi suur andmekeskus - Telia ehitab selleks ajaks 10 miljonit maksma mineva serverikeskuse Utilitase elektrijaama kõrvale Väosse.