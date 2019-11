YouTuber Victoria Villig: inimesed võiksid sisuloojate postitusi kriitiliselt analüüsida

Tuntud juutuuber ning suunamudija ehk influencer Victoria Villig rääkis Samsungi tulevikukooli videoloengus õpilastele, et inimesed peaksid internetis leiduvat reklaamsisu õppima rohkem analüüsima. Kriitiliselt tuleks suhtuda nendesse reklaampostitustesse, mis tehtud influencer’ite poolt.

Neti- ja nutiajastul on loomulik, et inimestel on mitmeid eeskujusid, keda nad virtuaalselt jälgivad, jäljendavad ning kelle ekspertsoovitusi toodete ja teenuste tarbimiseks oodatakse kui igapäevast päikesepaistet. Victoria Villig rääkis Samsungi Digitaalse IQ programmi raames, et kuigi väga paljud mõjutajad tunduvad läbi veebi justkui sõbrad, kelle soovitusi pimesi uskuda, tuleks siiski kasutada ka kriitilist mõtlemist.

“Inimesed võiksid sisu kriitiliselt kaaluda, mida seal reklaamitakse. Ei ole alati nii, et ta soovitas midagi ja see ongi nii äge. Tuleks mõelda, et tegemist on selle inimese karjääriga ja tal on ka raha vaja. Tavaliselt on sisuloojal lepingud ja sa võidki ainult positiivseid asju öelda,” selgitas Villig.

“Kui sa oled pikalt mõnda sisuloojat jälginud, siis tead, milline on ta stiil ning kui ta teebki harva ja valitud koostöid, siis tema postitust ma pigem usuks. Aga see ei ole päris nii, et tema sõna on kõige-kõige, mõtle ikka oma peaga. Vaata selle järgi, mis sulle endale sobib,” soovitas Villig.

Uue meedia staari Villigu sõnul on eeskätt just väiksemad sisuloojad need, kes tihti kõik pakutavad koostööd vastu võtavad ning need rahaks teevad.

“Mina teen 80% neid asju, mida ma olen ise varem tarbinud ja tean, et mulle see toode meeldib,” lisas Villig.

Vihakõne kriminaalseks

Samuti avaldas Villig, et tema meelest vajab reguleerimist vihakõne internetis ning kuigi internetitrollidel võib olla mulje, et nad on veebis tegutsedes anonüümsed, pole see sugugi nii. Kuna hea internetikäitumine ehk netikett on vajalik selgeks saada juba noorest peast, tuleks Villigu meelest kohtulikult karistada ka alaealisi: “Vihakõne ei ole normaalne ning selle vastu peaks võitlema. Ma tean, et inimesed ütlevad, et sa pead harjuma sellega, kui tegutsed sotsiaalmeedias. Aga kusagilt jookseb piir."

Victoria Villigu loengut saab vaadata siit: https://digitaalneiq.ee/oppimine/