Kuidas valida telerit konsoolimängudeks?

Kindlasti maandub paljude kuuskede alla ka mõni mängukonsool või konsoolimäng. Selleks, et ei tekiks konsooliäng, peaks ka teler olema mängude jaoks ideaalne. Kui plaanid ka uue teleri ostu ja mängimist, siis siin on juhend, mille järgi oma uus suure-ekraaniline sõber valida.

Aastal 2020 on uue generatsiooni mängukonsoolidega lubanud välja tulla nii PlayStation kui ka Xbox. See tähendab, et tulekul on veelgi kvaliteetsemad ja nõudlikumad mängud. Konsooli- ja mängutootjad väidavad, et uue generatsiooniga tuleb ka hulgaliselt uut sisu, mis on kõrges 4K resolutsioonis.

„See ongi esimene asi, mida tuleks uue televiisori valimisel jälgida – valmisolek tulevikuks,“ selgitas Samsung Eesti koduseadmete divisjoni müügijuht Teet Torn. „4K resolutsiooni võimekusega televiisori valimisel on kindel, et uut sisu on võimalik piisavalt nautida ka tulevikus. See muidugi ei kehti ainult mängude puhul, sest ka niisama sisu, mis on 4K või varsti isegi 8K resolutsioonis, tuleb hoogsalt juurde.“

„Kui plaan on televiisorit kasutada ka mängimiseks või soovitakse selleks lausa eraldi teler osta, siis on olemas mõningad parameetrid, mida peaks järgima, et mängust täisväärtuslikku kogemust saada,“ märkis Torn.

Lag, latency ehk latentsus

Mängimiseks (eriti FPS-id) on kõige olulisem madal lag ehk viide, mil nupule vajutuse ja ekraanil toimuva vaheline aeg oleks võimalikult väike. Eelistada tuleks 30 ms ja madalama lag’iga televiisoreid. Näiteks Samsungi QLED telerite puhul saab lag’i muuta ka pildiedastuse seadetest, pannes seadme „Mängu“ (Gaming) režiimile. Tänu sellele liigub signaal konsoolist kiireima reageerimisega otse ekraanile.

Värskendusagedus (Hz)

Mida kõrgem, seda parem, kuid mängimiseks peaks valima ekraani, mis suudab edastada sagedust vähemalt 60 Hz. Uuemad toetavad ka 120 Hz värskendussagedust, mis on mängimise puhul palju parem. Seda värskendussagedust toetab ka näiteks Microsofti kõige võimsam konsool Xbox One X.

Ühendused

Jälgi, et teleril oleks piisavalt sinu konsoolile vajalikke sisendeid. Kasutades konsooli kõrval ka muid ühendusi, voogedastust jne, siis peaks selleks jätkuma piisavalt HDMI sisendeid. Vanemad konsoolid nõuavad juba spetsiaalseid ühendusi, kuid selleks on olemas ka küllaltki odavad üleminekud.

Ekraanitehnoloogia

Ekraanitehnoloogiate puhul tasuks QLEDi eelistada OLED tehnoloogia üle, kuna pikemate mängusessioonide puhul võib OLEDi puhul tekkida burn-in efekt ehk pikslite ekraanile sissepõlemine. Seda eriti mängudega, kus mingi osa ekraanist on muutumatu nagu näiteks ekraani keskel olev mängu tegelase kujutis, minimap ehk mänguala kaart jms.

4K resolutsioon

See pole tingimata vajalik, aga arvestades, et uuringute järgi vahetavad eestlased telekaid keskmiselt iga 10 aasta järel, siis tagab see kvaliteetse mängukogemuse ka uue generatsiooni konsoolide ning mängudega, mis kohe tulevad. Eriti arvestades, et uued ja võimsad konsoolid nagu Xbox One X ja PlayStation 4 Pro juba 4K resolutsioonis mängimist toetavad.